"Укрзалізниця" запустила благодійний продаж квитків на перші рейси до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Криму

"Укрзалізниця" разом із платформою UNITED24 запускає благодійний проєкт "Квитки до перемоги". З 13 листопада можна придбати квитки на три перші рейси із Києва до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним – одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем. Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ – Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом!", – йдеться у повідомленні.

Рейси здійснюватиме легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Зазначається, що всі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту – автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Також в "Укрзалізниці" повідомили, що за декілька годин після запуску проєкту, вже було куплено 1000 символічних квитків.