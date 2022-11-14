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Прем’єр Великої Британії запропонував п’ять кроків для зменшення російського впливу на світову економіку

сунак

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак напередодні саміту G20 в Індонезії виклав своє бачення кроків, які варто зробити для зменшення впливу Росії на світову економіку.

Про це йдеться у його колонці, опублікованій у The Telegraph, передає Європейська правда.

Сунак відзначив, що лідери мають брати на себе відповідальність і приходити на зустрічі, але Путін – винуватець війни і низки глобальних проблем – вирішив не з’являтися на саміті Групи двадцяти.

Ріші Сунак також привітав відвоювання Україною правобережної Херсонщини – за кілька тижнів після того, як Путін заявив, що Херсон "назавжди" увійде до складу РФ. Він зазначив, що Британія продовжить військову підтримку України та нагадав про останній з обіцяних пакетів допомоги.

Першим з п’яти кроків, які світ має зробити, він називає термінову підтримку на зимовий час там, де це необхідно – і в Україні, і громадянам інших країн, які опинились у скруті через надвисокі ціни на енергоносії.

По-друге, пише Сунак, світ має не дозволити РФ шантажувати всіх питанням продовольчої безпеки. "Я підтримую генерального секретаря ООН у тому, що зерновози мають рухатися Чорним морем, і закликаю всі ті країни, які можуть виробити більше продовольства або вивільнити запаси, зробити це, щоб допомогти збільшити постачання", – зазначає Сунак.

Третім кроком він називає усунення енергетичної залежності від таких країн, як Росія, у четвертому говорить про просування вільних ринків і відкритої світової економіки.

П’ятим кроком Ріші Сунак закликав протидіяти втягненню у "кредитні пастки" бідніших країн, а також усувати причини прискорення інфляції.

"Ми не дозволимо, щоб наше економічне майбутнє було заручником дій держави-вигнанця... Натомість ми будемо підтримувати Україну та працювати над виконанням кожного елементу цього плану з п’яти пунктів, сприяючи вільним ринкам і глобальній економіці", – підсумував прем’єр.

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Велика Британія (1207) росія (14379) Сунак Ріші (8)


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Этот человек в 26 лет уже закончил два лучших универа в мире. Думаю все будет хорошо у Англии с ним. Инвестируйте в образование своих детей, это лучшее что вы можете для них сделать.
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14.11.2022 10:28 Відповісти
ну не знаю, якось неконкретно. треба вирвати параші її отруйні зуби, і посадити її на цеп. щоб ні цента вона не отримувала за свій експорт, щоб ніхто не смів їй продавати нічого, перевозити її нафту і зерно. і зброї нам дати побільше. плюс трибунал - і репарації, арешт резервів.
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14.11.2022 12:16 Відповісти

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