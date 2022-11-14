Суд передав АРМА права на готель "Газпрому" в окупованому Криму вартістю 1,8 мільярда, – StateWatch

Шевченківський районний суд м. Києва 26 жовтня передав Агентству з розшуку і менеджменту активів в управління корпоративні права готелю "Кримський бриз" на суму 1,8 млрд грн.

Про це повідомляють аналітики Trap Aggressor (проєкт StateWatch) з посиланням на ухвалу суду.

Зазначається, що готель належить компанії "Еколого-туристичний центр в Парковом", зареєстрованої в смт. Паркове, поблизу Ялти. Кінцевий бенефіціар компанії – московська компанія "Рисско", 99% акцій якої належить компанії "Газпром Добыча Оренбург". Водночас "Газпром Добыча Оренбург" на 99% належить найбільшому російському виробнику природного газу компанії "Газпром".

У цьому готелі відпочивають високопоставлені російські чиновники і представники близького до них бізнесу. Зокрема, в акваторії "Кримського бризу" помічали яхту російського бізнесмена та друга Путіна Аркадія Ротенберга.

На території елітного готелю у 2021 році росіяни за бюдежтні кошти почали будувати опріснювальну установку у той час, коли населення Криму потерпало від відсутності води.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність компанії "Газпром" до фінансування російської армії, закупівлі запчастин до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. "ДНР, "ЛНР" тощо.

Кримінальне провадження здійснюється Слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим за статтями про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, диверсію та планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни.

27 червня готель був визнаний речовим доказом, а 18 липня на корпоративні права було накладено арешт.

За даними ЗМІ, цей готель є найдорожчим готелем півострова.