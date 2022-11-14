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Україні потрібно збудувати близько 200 об’єктів з переробки побутових відходів, – голова Міндовкілля

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Україні необхідно збудувати близько 200 об’єктів з переробки твердих побутових відходів (ТПВ).

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими підрахунками, в Україні має бути орієнтовно 200 таких об'єктів з переробки ТПВ. Це ні в якому разі не про спалювання, це про принцип ієрархії управління відходами та принцип кругової економіки. Останній крок – захоронення", – сказав він в інтерв'ю агентству.

При цьому він зазначив, що з ухваленням закону про управління відходами Україна фактично відкрила кордони для іноземних інвесторів.

"Ми виконали всі умови, які кілька років блокували залучення інвестицій у сміттєпереробну галузь. Завдяки закону, європейським правилам, ми вже спілкуємося через посольства різних країн із тим, що Україна відкрита у цьому питанні", – зазначив міністр.

За словами Стрільця, у міністерстві вже створюють картку інвестиційних кейсів.

Як повідомлялося, на території Бориспільської, Броварської та Фастівської громад (Київська область) буде збудовано два сучасних заводи з переробки побутових відходів.

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відходи (60) Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів (81)


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