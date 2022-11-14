Імпорт товарів перевищив експорт з початку року на $7 мільярдів, – Митна служба

За січень-жовтень 2022 року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд, а експортували – на $36,9 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Telegram.

"За 10 місяців 2022 року товарообіг склав $81 млрд. У січні – жовтні поточного року в Україну імпортували товарів на $44,1 млрд. Експортували з України продукції на $36,9 млрд", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше імпортували до України з Китаю – $6,6 млрд, Польщі – $4,4 млрд та Німеччини – $3,7 млрд. Експортували з України найбільше до Польщі – на $5,7 млрд, Румунії – на $3 млрд, Туреччини – $2,4 млрд.

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт – $12,3 млрд, паливно-енергетичні товари – $10,6 млрд та продукцію хімічної промисловості — $8 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари – $18,5 млрд, метали та вироби з них – $5,4 млрд та машини, устаткування та транспорт – $3,6 млрд.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2021 році експорт товарів з України збільшився на 38,4% порівняно з 2020 роком – до $68,09 млрд, імпорт – на 34%, до $72,82 млрд. Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами у 2021 році скоротилося на 8,1% порівняно з 2020 роком – до $4,73 млрд з $5,14 млрд.