За вихідні з одеських портів вийшли судна з 400 тисячами тонн української агропродукції

За останні дві доби з одеських портів вийшло 12 суден з 400 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Серед них балкери Stavros та Cebihan, які доставлять 55 тис. тонн української пшениці до Оману,ще 55 тис. тонн йдуть до Ємену, мешканці якого перебувають на межі голоду. Водночас до Лівії 25 тисяч тонн зерна забрав балкер EastWind 1.

При цьому, за два дні порти Великої Одеси прийняли під завантаження 8 суден. Сукупна вантажовмісткість складає 200 тис. тонн агропродукції.

Водночас "зерновим коридором" в напрямку України наразі рухається 6 суден для завантаження 317 тис. тонн агропродукції.

Загалом, з 1 вересня з одеських портів вийшло 456 суден, які експортували 10,7 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Угоду укладено на 180 днів.

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".