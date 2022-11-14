Російський виробник добрив подав позов до компанії Фірташа через борг на $500 мільйонів

Арбітражний суд Воронезької області (РФ) призначив на 17 січня попереднє засідання у справі за позовом російського АТ "Мінудобрєнія" про стягнення 30,67 млрд рублів (близько $510 млн за поточним курсом) з Ostchem Holding Limited Дмитра Фірташа.

Як свідчать дані картотеки суду, позов було подано 29 вересня, минулої п'ятниці суд схвалив його розгляд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Позов пов'язаний із виконанням зобов'язань за договорами постачання товарів, уточнюється у матеріалах суду.

Россошанські "Мінудобрєнія" з 2011 року контролювалися структурами близького до Путіна російського олігарха Аркадія Ротенберга. Однак залаз представники компанії заявдяють, що "структури Аркадія Ротенберга більше не є акціонерами "Мінудоюрєній". Актуальну інформацію про акціонерів у компанії розкривати не стали, у відкритих джерелах її немає.

Ostchem – підрозділ Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа, який об'єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні.

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Як повідомлялося, активи Дмитра Фірташа, включаючи газ на суму 100 млрд руб. ($1,66 млрд за поточним курсом) та акції хімічних підприємств в Україні, перебувають у заставі у російського Фонду промислових активів, зазначалось у звітності фонду за 2019 рік. Фонд створений держкорпорацією "ВЭБ.РФ" для управління проблемними активами.