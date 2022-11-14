Нацбанк включив до реєстру одного страхового брокера та виключив одну кредитну спілку

Національний банк України вніс до Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів представництво "Лондон Марін Іншуренс Сервісез Лімітед, а кредитну спілку "Центр фінансових послуг" (КС "ЦФП") – виключив із Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням (відкликанням) усіх наявних у неї ліцензій на провадження діяльності з надання фінпослуг.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

КС "ЦФП" 30 вересня 2022 року було анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, а також на надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Підставою для анулювання ліцензій кредитної спілки стало ухвалення рішення про припинення діяльності КС "ЦФП" шляхом приєднання до кредитної спілки "СуперКредит".

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 листопада 2022 року.

Станом на 1 жовтня 2022 року обсяг активів КС "ЦФП" становив 15,9 млн грн (1% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 12,25 млн грн (1,4% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 10,66 млн грн – зобов’язання перед членами спілки у вигляді внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.