Експорт товарів із України за дев’ять місяців впав на 31%, – Держстат
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-вересні 2022 року зросло у 2,4 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до $5,42 млрд з $2,26 млрд.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.
За даними Держстату, експорт товарів з України за звітний період порівняно з січнем-вереснем 2021 року скоротився на 31,4% – до $33,07 млрд, імпорт – на 23,7%, до $38,48 млрд.
Держстат уточнює, що у вересні цього року порівняно із серпнем сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% – до $3,8 млрд, імпорту – на 4,6%, до $4,44 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні 2022 року було негативним і склало $0,64 млрд, тоді як у серпні 2022 року воно також було негативним і склало $1,04 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні-вересні 2022 року становив 0,86 (у січні-вересні 2021 року – 0,96).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 227 країн світу.
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