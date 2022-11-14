Німеччина націоналізує дочірню компанію "Газпрому", її порятунок коштуватиме 14 мільярдів євро, – Bloomberg

Німеччина націоналізує колишню дочірню компанію російського "Газпрому", яка займалася торгівлею та постачанням газу кінцевим споживачам.

Внаслідок цієї операції німецький уряд стане власником 100% акцій SEFE Securing Energy for Europe GmbH (раніше мала назву Gazprom Germania), і збільшить розмір позики цій компанії на покриття дефіциту коштів до 13,8 мільярда євро, повідомляє Bloomberg з посиланням на Міністерство економіки ФРН.

У міністерстві пояснили цей крок тим, що надмірна заборгованість SEFE та загроза неминучого банкрутства компанії загрожує безпеці постачання газу у Німеччині.

Європейська комісія минулої суботи схвалила надання урядом Німеччини 225,6 мільйона євро допомоги для підтримки SEFE та забезпечення безпеки постачання газу в країні.

Відповідно до жовтневого звіту про прибутки та збитки, власний капітал SEFE становив 1,03 мільярда євро, а чисті збитки – 2,07 мільярда євро.

Іноземні філії SEFE, особливо SEFE M&T Singapore PTE. Ltd. і Gazprom Global LNG Ltd. у Великій Британії, також отримують значні збитки, оскільки їм доводиться виконувати довгострокові контракти на постачання газу за дуже низькими цінами.

Загалом уряд ФРН інвестує в акціонерний капітал компанії 7,7 мільярда євро.

Як зауважує агентство, це вже вдруге уряд Німеччини змушений рятувати енергетичні компанії після того, як президент РФ Владімір Путін почав обмежувати постачання газу до Європи. Спричинений внаслідок цього дефіцит палива призвів до стрімкого зростання цін і багатомільярдних збитків найбільших постачальників газу.

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Як повідомлялося, у вересні уряд ФРН оголосив про націоналізацію компанії Uniper SE, найбільшого імпортера газу в країні, після того, як компанія накопичила понад 8 мільярдів євро збитків.

Наприкінці березня "Газпром" повідомив, що перестав контролювати Gazprom Germania та всі її активи. Йдеться про дистриб'ютора WINGAS/WIEE, оператора зберігання astora, трейдера Gazprom Marketing & Trading і роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. (бренд Gazprom Energy) та глобального трейдера Gazprom Global LNG.

Тоді власник Gazprom Germania GmbH ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" перейшов зі 100% власності ТОВ "Газпром експорт" у володіння АТ "Палмері" (0,1%) та ТОВ "Газпром експорт бізнес-сервіси" (99,9%). Однак угода не отримала схвалення Міністерства економіки ФРН, тому влада Німеччини заблокувала її реалізацію. У зв'язку із цим компанія Gazprom Germania була передана під управління Федерального мережевого агентства ФРН (BNetzA).