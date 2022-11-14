Кількість вакансій в Україні порівняно з минулим роком зменшилась на 56%

Кількість вакансій, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України, упродовж січня-жовтня поточного року скоротилася на 55,9%.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, передає Укрінформ.

Так, протягом січня-жовтня 2022 року шукачам роботи пропонувалося загалом 357,6 тис. вакансій проти 640 тис. минулого року.

Станом на 1 листопада Служба зайнятості мала на обліку понад 32,3 тис. пропозицій для працевлаштування. Тоді як на аналогічну дату роком раніше ця цифра дорівнювала 70,3 тис. пропозицій.

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У п’ятірці найзатребуваніших – водії, продавці продовольчих і непродовольчих товарів, підсобні робітники та бухгалтери.

Водночас статус безробітного на 1 листопада мали понад 239 тис. українців, із яких раніше працювали 214 тис. осіб.

Найбільше безробітних зафіксовано серед колишніх працівників сфери торгівлі (48,7 тис.), переробної промисловості (35 тис.), держуправління (24,7 тис.).

На одну вакансію наразі претендують 7,4 особи.

Згідно із оприлюдненими даними, динаміка реєстрації вакансій починаючи з літа демонструє поступове відновлення попиту на працівників.