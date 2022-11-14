Експорт молочної продукції зріс у жовтні на 70%, – УКАБ

Україна за жовтень 2022 року експортувала 9 тис. тонн молочної продукції, що на 70% більше, ніж торік.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Як зазначається, найбільше змінились об’єми поставок сирів всіх видів – експортовано 1,3 тис. тонн, що в 2,9 раза більше, ніж минулого року. Поставки відбувались до Польщі, Казахстану, Молдови.

Так, за жовтень було експортовано:

молоко та вершки, незгущені – 2,6 тис. тонн, зростання в два рази (жовтень 2022/2021);

молоко та вершки, згущені – 2,91 тис тонн, +92%;

маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурт, кефір – 234 тонн, за місяць зниження на 28%;

молочна сироватка – 989 тис. тонн, -10%;

масло вершкове – 1,7 тис. тонн, +60%.

Водночас, імпорт стабільно тримається на низькому рівні й у жовтні склав 4,4 тис. тонн, що на 58% нижче, ніж в жовтні 2021 року. Скорочення відбулося по всім категоріям, оскільки потреб на збільшення імпорту наразі немає.