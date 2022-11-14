Мінприроди хоче створити нове агентство для збільшення доходів від національних парків

Міністерство охорони навколишнього середовища і природних ресурсів планує створити Державне агентство заповідної справи прав для розвитку національних парків.

Про це голова міністерства Руслан Стрілець повідомив у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Один із найважливіших із розроблених нами заходів – створення Державного агентства заповідної справи. Такі агентства є у всіх європейських країнах", – сказав Стрілець.

За його словами, у таких агентствах працюють люди, які займаються захистом живої природи та збереженням цих фондів, водночас розвиваючи туристичну складову, збільшуючи дохідну частину і самих об’єктів, і місцевих бюджетів, що дозволить зменшити витрати держбюджету на утримання парків.

"Ми сьогодні думаємо над тим, щоб зробити наші національні природні парки більш самоокупними. Вони повинні почати заробляти гроші, але ні в якому разі не повинні допустити кого-то в зону суворого заповідання, щоб втратити екосистему", – пояснив міністр.

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Водночас він зазначив, що національний парк – це ще й співпраця з приватним бізнесом, який і так є на цих територіях, однак багато років веде діяльність у тіні.

"Наша задача зробити так, щоб ця діяльність почала приносити доходи держави у вигляді податків, тим більше в умовах війни вона потребує додаткових надходжень", – уточнив очільник Мінприроди.