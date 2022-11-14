Мінкульт роздав ще 83 мільйони на телемарафон компаніям олігархів і оточення заступника Єрмака

Держпідприємство "Центр захисту інформаційного простору України" Міністерства культури та інформаційної політики за останній місяць роздало підряди на 83 млн грн на виробництво телевізійних програм у листопаді-грудні для захисту інформаційного простору під час війни з Росією.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Більшість коштів виділено на підтримку каналів, що транслюють телемарафон "Єдині новини" – "Рада", "1+1", ICTV та "Інтер". Водночас не отримали коштів "Суспільне" та новачок телемарафону "Ми – Україна".

За словами одного з учасників ринку, отримане фінансування покриває утримання телеканалів протягом близько місяця. З нового року державне фінансування має збільшитись, оскільки видатки на телемарафон у бюджеті на 2023 рік збільшили до 2 мільярдів гривень.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензор: Накинули на дороги, партії і "телемарафон". Що змінилося в держбюджеті на 2023 рік

Найбільші підряди від держпідприємства Мінкульту отримало ТОВ "Кінокіт", пов’язане з заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Загалом компанії заплатять із держбюджету 24,4 млн грн: 5 млн грн за створення відео на тему "День захисників і захисниць України" та ще 19,5 млн грн за цикл програм про війну з Росією. "Кінокіт" з кінця 2021 року виготовляє контент для державного телеканалу "Рада", який є учасником Національного телемарафону.

Інші учасники Нацтелемарафону отримали менші підряди:

ПрАТ "Телеканал "Інтер" Дмитра Фірташа та Валерія Хорошковського отримав держзамовлень на 16 млн грн.

ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука отримало 16,8 млн грн;

ТОВ "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" з групи Ігоря Коломойського отримає 16,3 млн грн.

Послуги кожного з телеканалів зі створення та поширення контенту в ефірі нацмарафону оцінено у 3 300 грн за хвилину.

Ще 9,6 млн грн отримало ТОВ "Медіа скоуп глобал" Андрія Кроленка та Катерини Клименко. Ця фірма має виготовити низку роликів для розміщення на телеканалах Пінчука та Коломойського, що не входять до Нацмарафону – "2+2", "Новий канал", "2+2", "Тет", "ПлюсПлюс", "М1", "Бігуді", "М2".

"Національна суспільна телерадіокомпанія України" теж входить до Єдиного телемарафону. Але суспільний мовник не отримав жодного підряду "Центру захисту інформаційного простору України".

Також не отримало грошей ТОВ "Ми – Україна". Ця компанія створена колишніми робітниками ТРК "Україна" Ріната Ахметова. Влітку олігарх відмовився від телеліцензій та утримання каналів. Відтак журналісти знайшли інансування та продовжили мовлення, однак хто утримує цей телеканал офіційно невідомо, галузеві ЗМІ пов'язують його із Офісом президента .