Суд дозволив Нацбанку продати землю компанії Бахматюка через борги його збанкрутілого банку

Господарський суд міста Києва 9 листопада задовольнив позов Національного банку України (НБУ) до ТОВ "Станіславська торгова компанія" про звернення стягнення на земельну ділянку в місті Яремче Івано-Франківської області в рахунок погашення заборгованості за стабілізаційними кредитами ПАТ КБ "Фінансова ініціатива".

Як повідомляє пресслужба НБУ, "Станіславська торгова компанія" є одним із майнових поручителів за стабілізаційними кредитами, виданими банку "Фінансова ініціатива".

"Справа щодо звернення стягнення на земельну ділянку в Яремче є останньою в переліку нерухомого заставного майна "Станіславської торгової компанії" за стабілізаційними кредитами банку "Фінансова ініціатива". Розгляд цієї судової справи затягнувся майже на чотири роки через численні заяви іпотекодавця про зупинення провадження та призначення судової експертизи, а також спроби позбутися своїх зобов’язань втечею в банкрутство. Але всі ці спроби виявилися марними", – зазначив представник юридичного департаменту НБУ Сергій Бойко.

Рішення суду після набрання ним законної сили дозволить реалізувати на відкритому аукціоні цю земельну ділянку в межах виконавчого провадження.

За даними реєстру, бенефіціаром ТОВ "Станіславська торгова компанія" є підприємець Олег Бахматюк, він же був основним акціонером банку "Фінансова ініціатива".

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"Станіславська торгова компанія" у 2009 році уклала з Національним банком договір іпотеки, в тому числі на земельну ділянку площею 2,05 га в місті Яремче Івано-Франківської області, в забезпечення виконання зобов’язань за наданими банку "Фінансова ініціатива" стабілізаційними кредитами.

Оскільки зобов’язання банку "Фінансова ініціатива" за кредитами не були виконані, Національний банк у 2018 році звернувся до Госсуду Івано-Франківської області з позовом з метою звернення стягнення на земельну ділянку в судовому порядку.

Господарський суд міста Києва 7 жовтня 2020 року порушив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія". Однак Верховний Суд 2 грудня 2021 року задовольнив касаційну скаргу Національного банку та скасував ухвалу про банкрутство ТОВ "Станіславська торгова компанія". Це розблокувало розгляд справи щодо звернення стягнення на предмет іпотеки.

Крім судового рішення про стягнення земельної ділянки, протягом 2018-2021 років суди ухвалили ще чотири рішення щодо звернення стягнення на нерухоме майно ТОВ "Станіславська торгова компанія", які були виконані органами державної виконавчої служби.

Внаслідок примусової реалізації нерухомого заставного майна ТОВ "Станіславська торгова компанія" шляхом продажу його на відкритих торгах в межах виконавчих проваджень здійснено погашення заборгованості ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" перед Національним банком на суму 28,2 млн грн.

Нагадаємо, Національний банк України 23 червня 2015 року ухвалив рішення про віднесення ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" до категорії неплатоспроможних.

Загальна заборгованість ПАТ "КБ "Фінансова ініціатива" за всіма наданими кредитами рефінансування станом на 1 листопада 2022 року становила 7,1 млрд грн.