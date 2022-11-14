Засновник Amazon пообіцяв віддати на благодійність більшу частину своїх статків на $124 мільярда

Засновник Amazon Джефф Безос планує роздати більшу частину своїх статків на благодійність. Зараз Безос працює над створенням умов для того, щоб якнайкраще використати ці гроші.

Про це повідомляє CNN, передає AIN.UA.

Безос повідомив, що збираєтья пожертвувати більшу частину своїх статків протягом свого життя.

При цьому він не дав ніякої конкретики, ні про те, яку частину коштів планує витратити, ні про проєкти, на які збирається пожертвувати. Бізнесмен лише зазначив, що дійшов висновку, що благодійність – складна сфера, де існує ризик вчинити неефективні дії.

Джефф Безос займає четверте місце у рейтингу найбагатших людей за версією Bloomberg, а його загальні статки оцінюються в $124 млрд. Але до цього мільярдер не давав публічних обіцянок роздати свої гроші на благодійність, як це зробили Уоррен Баффет чи Білл Гейтс.