Допомагали купувати військові технології для Росії: США запровадили санкції проти родичів мільярдера Керімова

США запровадили санкції проти дружини та дітей російського мільярдера Сулеймана Керімова, а також компаній, пов’язаних з власником російського виробника добрив "ФосАгро" Андрієм Гур’євим

Загалом США внесли до санкційного списку щодо Росії ще 28 юридичних та 14 фізичних осіб, свідчать дані на сайті Мінфіну США.

Зокрема під санкції потрапила сім'я Керімова: син Саїд, дочки Аміна і Гульнара і дружина Фіруза, уточнює російська редакція Forbes.

США також внесли до санкційного списку чотири пов'язані з сім'єю Керімова компанії зі сфери нерухомості та авіакомпанію Emperor Aviation з реєстрацією на Мальті, також пов'язану з родиною бізнесмена.

До санкційоного списку також потрапив підприємець та колишній топменеджер групи "Нафта Москва" Керімова Мурат Алієв та пов'язаний з ним фонд Bonum Capital.

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Крім того, під санкції потрапили компанії Hlodwig та Adorabella – через них Андрій Гур'єв-старший та його родина володіють часткою у "ФосАгро". У квітні повідомлялося, що Гур'єв-старший і сім'я перереєстрували ці компанії у російській юрисдикції. Самі співвласники "ФосАгро" Андрій Гур'єв та Андрій Гур'єв-молодший потрапили під американські санкції на початку серпня.

До списку санкцій також потрапили 28 організацій, зареєстрованих у тому числі у Швейцарії, Росії, ОАЕ, на Віргінських островах та у Люксембурзі, а також вісім повітряних суден.

27-річний Саїд Керімов був власником компанії Wandle Holdings, через яку контролював російську золотодобувну компанію "Полюс", але у травні 2022 року передав 100% акцій компанії Фонду підтримки ісламських організацій.

Як повідомлялося, напередодні міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що Вашингтон запровадить нові санкції проти транснаціональної мережі осіб і компаній, які працювали над закупівлею військових технологій для війни Росії в Україні. За її словами, санкції стосуватимуться 14 осіб і 28 юридичних осіб, зокрема фінансових посередників. Водночас вона відмовилася надати подробиці до офіційної публікації.