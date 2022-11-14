Євросоюз загалом виділив на військову допомогу Україні 8 мільярдів євро, – Боррель

Військова допомога ЄС Україні для протистояння країні-агресору Росії в повномасштабній війні сягає загалом 8 млрд євро.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, передає Інтерфакс-Україна.

"Держави-члени (в особі міністрів закордонних справ, – ред.) обговорювали загальну суму нашої військової підтримки. У вас буде більше подробиць із цього питання завтра (після засідання Ради ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони, – ред.). Але дозвольте мені сказати, що ми не повинні змішувати 3,1 млрд євро, що виплачуються з Європейського фонду миру, із загалом військовою підтримкою України Європейським Союзом та його державами-членами", – сказав Боррель.

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За його словами, помилкове порівняння цифр військової допомоги ЄС із військовою допомогою США Україні часом вносить плутанину. Боррель повідомив, що попросив військових підвідомчої йому Європейської зовнішньополітичної служби точніше розрахувати обсяг європейської військової допомоги Україні, і цю цифру буде повідомлено журналістам 15 листопада у зв'язку з нарадою голів оборонних відомств.

"Але я можу сказати, що принаймні 8 млрд євро було вже виділено для України для військового оснащення. Це було зроблено Європейським Союзом та його державами-членами: 8 млрд євро, що складає близько 45% зусиль, зроблених Сполученими Штатами. Це чималі кошти. Йдеться не про 3,1 млрд, а про 8 млрд євро на військову допомогу", – наголосив глава дипломатії ЄС.