МАГАТЕ направить місії на три українські АЕС та в Чорнобильську зону, – Гроссі

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) за запитом України найближчими тижнями відправить місії з ядерної безпеки на три українські діючі атомні електростанції – Південноукраїнську, Хмельницьку, Рівненську АЕС, а також у Чорнобильську зону.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає пресслужба організації.

"Одразу після того, як я отримав останній запит від України, ми розробили конкретні пропозиції та розпочали підготовку матеріально-технічних деталей, і тепер ми готові незабаром розгорнути ці нові місії", – наголосив він.



За словами Гроссі, у той час, як світ зосереджений на нестабільній ситуації з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції, МАГАТЕ не повинно забувати про інші ядерні об'єкти, розташовані в країні, "що перебуває в стані війни".



Очільник МАГАТЕ зазначив, що попередньо кожна місія триватиме близько тижня, але за потреби за ними можуть бути й інші.

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Як повідомлялося, інспектори МАГАТЕ перевірили три українських ядерних об’єкти і не виявили жодних ознак створення "брудних бомб", про які заявляла російська пропаганда.

Як повідомлялося, раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно запросила експертів МАГАТЕ надіслати місію в Україну, щоб спростувати заяви російських чиновників про нібито розробку "брудної бомби".

Перед цим міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Україна нібито готується підірвати "брудну бомбу", не навівши жодних доказів своїх припущень. Крім того, протягом дня він зателефонував щонайменше трьом міністрам оборони держав НАТО, розповідаючи про українську "брудну бомбу".

Президент Володимир Зеленський вважає, що заяви Москви про нібито використання Україною "брудної бомби" свідчать про те, що РФ готує провокацію, а тому світ має максимально жорстко на це відреагувати.