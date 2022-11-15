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Новини
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Правоохоронці викрили на Одещині масштабну схему поборів з експортерів "зернового коридору"

зерно,порт,експорт

Правоохоронці викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників.

"Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди", – пояснюють в ДБР.

Наразі в межах досудового розслідування проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження. Уже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.

Зазначається, що планується рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Автор: 

зерно (1879) Одеська область (247) побори (1) ДБР (497)


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Топ коментарі
+4
Щось це ДБР все відкриває справи, а про покарання нічого не чути. Чи вони просто забирають незаконні винагороди собі й тихо закривають справи?
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15.11.2022 12:47
+4
Цього не може бути, Зеленський здолав корупцію ще два роки тому
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15.11.2022 14:38
+3
дохрена уродів від "автографу" яких залежить,
будеш ти працювати чи ні.
і вся пісжьож команди ЗЕ про "одно вікно" це є повна "пісдьож"
кругом "свої" люди
кругом стрижуть бабло
а тому, війна не для всіх
як що я не правий
покажіть список загиблих депутатів, чиновників, іхніх рідних та близьких
так, є кілька реальних патріотів які загинули, але це не про владу
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15.11.2022 11:22
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дохрена уродів від "автографу" яких залежить,
будеш ти працювати чи ні.
і вся пісжьож команди ЗЕ про "одно вікно" це є повна "пісдьож"
кругом "свої" люди
кругом стрижуть бабло
а тому, війна не для всіх
як що я не правий
покажіть список загиблих депутатів, чиновників, іхніх рідних та близьких
так, є кілька реальних патріотів які загинули, але це не про владу
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15.11.2022 11:22 Відповісти
от ніколи, ніколи й ніколи і ось знову??? ОПогризки зелені, не рвіть дупи бо вийдете на себе.
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15.11.2022 12:13 Відповісти
Як завзжди влда дає час і можливість крадіям і покидькам втекти зараз тільки: "планується рішення щодо оголошення підозр". Хоча вже принаймі частина злодіїв. За зябри і в буигарню-ні, вони ж ділилися!
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15.11.2022 12:32 Відповісти
Щось це ДБР все відкриває справи, а про покарання нічого не чути. Чи вони просто забирають незаконні винагороди собі й тихо закривають справи?
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15.11.2022 12:47 Відповісти
Неможливо нічим налякати чинуш, від яких вимагається тільки розписатися і покласти печатку. З усього треба мати дохід.Ердоган,Гуттереш-просто лохи,для наших чинуш. А що ви хочете від "еліти" з торгових кіосків,керівників ринків,парковщиків ? Якщо воно привикло, без усякого сорому, брати з бабусі з пучком петрушки- гроші за місце?Сказав же пан Гройсман-"я вам покажу як керувати країною".А чому це не здерти від такого ласого шматка,та ще під егідою ООН,і захистом Туреччини?
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15.11.2022 14:23 Відповісти
У "Зерновій угоді" немає нічого корисного для бюджету України, бо це все вже приватне зерно. Ця угода була лише на користь олігархам-латифундистам, та ще й нашкодила Україні.
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15.11.2022 14:47 Відповісти
скажіть, якщо ви в темі, що таке самозапалення зерна?
Де його зберігати, якщо елеватори розхерачені кацапами, а у "Держрезерві" Зе!миші, що судячи із апетитів, завбільшки як гіпопотами, але дбайливо випорожнюються за межами складів?
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15.11.2022 15:08 Відповісти
А це війна. Всі вісім років щось робили для потрібного збільшення обороноздатності? Ні!!! Один дороги та мости будував з мінімум 30% відкатів, та ще й більшість замовлень всього на п'ять компаній, до речі одна мера Труханова, а друга Гройсмана, згадаємо чи ці друзі. А другий продавав ЗСУ річкові катера у 6 разів дорожче собівартості і санітарні Богдани, які майже відразу усі вийшли з ладу. До речі, а яку видатну роль по відсічи флоту РФ під час широкомасштабного нападу зробили ці катери? Тільки Зе і не думає за ЦЕ притягнути Петра до відповідальності.

Це приватне зерно, яке латифундисти скупили у маленьких фермерів майже за безцінь. Ось нехай репу собі і чешуть, як вивозити. Вони ж хотіли ринок землі, я не я, бо я категорично проти. Я Алешу Порошенко, якому його тато віддав майже 150 000 Га, щось біля себе у окопі не бачив.
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16.11.2022 14:16 Відповісти
яка ж ти дурна мантелепа, метрова курва... І в бошці такий вінегрет, аж дивно, що клаву вмієш колупати.
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16.11.2022 19:21 Відповісти
Цього не може бути, Зеленський здолав корупцію ще два роки тому
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15.11.2022 14:38 Відповісти
Нічого він не здолав. Вже через два тижня після інаугурації, команда Порошенко передавала схеми як тирить, команді Зеленського. Ці оба двоє однакові.
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15.11.2022 14:49 Відповісти
звичайно що ні,він перевершив всіх своїх попередників разом узятих але пропаганда зробить з нього героя.
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15.11.2022 14:56 Відповісти
Чого їх йому перевершувати, бо це одна банда. Згадайте у кого на кооперативах грав Зеленський. Згадайте у кого міністром був Порошенко. А більшість Слуг народа, це друга та третя ланки Партії Регіонів, ОПЗЖ, БПП та ЄС.
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15.11.2022 15:09 Відповісти
в нього комплекси,тому він хоче їх "зробити"
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15.11.2022 15:20 Відповісти
Перевершив, бо масштаби розкрадання і корупція під час смертельної війни з фашистською
росією - вершина аморальності української влади.
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15.11.2022 16:50 Відповісти
Це не розкрадання, а мародерство. Інша стаття.
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16.11.2022 14:08 Відповісти
Вийди розбійнику
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15.11.2022 16:06 Відповісти

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