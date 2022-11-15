Правоохоронці викрили на Одещині масштабну схему поборів з експортерів "зернового коридору"
Правоохоронці викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
Зазначається, що посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників.
"Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди", – пояснюють в ДБР.
Наразі в межах досудового розслідування проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження. Уже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.
Зазначається, що планується рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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і вся пісжьож команди ЗЕ про "одно вікно" це є повна "пісдьож"
кругом "свої" люди
кругом стрижуть бабло
а тому, війна не для всіх
як що я не правий
покажіть список загиблих депутатів, чиновників, іхніх рідних та близьких
так, є кілька реальних патріотів які загинули, але це не про владу
Де його зберігати, якщо елеватори розхерачені кацапами, а у "Держрезерві" Зе!миші, що судячи із апетитів, завбільшки як гіпопотами, але дбайливо випорожнюються за межами складів?
Це приватне зерно, яке латифундисти скупили у маленьких фермерів майже за безцінь. Ось нехай репу собі і чешуть, як вивозити. Вони ж хотіли ринок землі, я не я, бо я категорично проти. Я Алешу Порошенко, якому його тато віддав майже 150 000 Га, щось біля себе у окопі не бачив.
росією - вершина аморальності української влади.