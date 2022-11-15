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Новини
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Україна запускає гуманітарну програму Grain from Ukraine для запобігання голоду у світі

зерно,ірландія

Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, у межах якої передбачається забезпечити зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрія Єрмак у Telegram.

"Україна вирішила спрямувати частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проекту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.

Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки", – пояснює він.

Так, за ініціативи України створюється міжнародна Координаційна група з попередження голоду та під егідою президента Володимира Зеленського, починає роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine. Вона буде реалізована в партнерстві з World Food Program.

За словами Єрмака, її суть полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду.

Спільно з німецьким урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вирушило перше судно Nord Vind. На борту судна – 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік.

До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі.

Автор: 

зерно (1879) експорт (3859)


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Відкрив статтю тільки щоб впевнитись, що точно - єрмак. Імітація бурхливої діяльності його друге ім'я
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15.11.2022 11:32 Відповісти
та перестаньте... Воно й комбайнер-асенізатор, тракторист-рекордсмен, і т.д. і т.п. А що найбільш вражає, агроном від Яхве, дивіться якого зеленого дебіла культивую...
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15.11.2022 12:10 Відповісти
Чмо котрому практично ніхто руки не тисне з важливих міжнародних політиків намагається на такому піарі хоч якось покращити свій знищений авторитет.

Ти Єрмак скільки штани не змінюй, труси в тебе завжди обісрані.
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15.11.2022 12:26 Відповісти
А в Україні Зе клоун все гаразд ?
Ні голоду, ні проблем бути не може ? Мізерні пособія біженцям і інщі плєвки у лице Українцям,
за те відосіки кожен день.
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15.11.2022 14:05 Відповісти
Це ті країни що вчора не підтримали Україну на генасамблеї ООН?
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15.11.2022 14:33 Відповісти
ефіопії зерно особливо треба яка вчора проголосувала проти репарацій Україні...мля іноді здаєтся опа це робе навмисно
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15.11.2022 15:40 Відповісти
Як же ж без дерьмака....миротворець херов! Нехай краще розкаже скільки він на ЗСУ задонатив!!!
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15.11.2022 15:48 Відповісти
Приберіть цю скотину Єрмака. Якщо спрямовувати українське зерно відповідно до голосувань в ООН на нашу користь, то Україна могла б швидко і без проблем протягти будь-які рішення на Генсамблеї ООН включно із визнанням Голодомору геноцидом та визнанням московії країною-терористом.
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15.11.2022 19:12 Відповісти

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