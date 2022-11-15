Україна запускає гуманітарну програму Grain from Ukraine для запобігання голоду у світі
Україна запускає гуманітарну продовольчу програму Grain from Ukraine, у межах якої передбачається забезпечити зерном щонайменше 5 млн людей до кінця весни 2023.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрія Єрмак у Telegram.
"Україна вирішила спрямувати частину зібраної пшениці, що йшла на експорт, на закупівлю для тих африканських країн, де вже зараз існують проблеми голоду. Частину експортного зерна можуть викупити держави-учасники проекту. Україна постачатиме його до бідних африканських країн.
Міжнародні партнери зможуть одночасно підтримати українську економіку у складній ситуації та допомогти бідним країнам Африки", – пояснює він.
Так, за ініціативи України створюється міжнародна Координаційна група з попередження голоду та під егідою президента Володимира Зеленського, починає роботу гуманітарна програма Grain from Ukraine. Вона буде реалізована в партнерстві з World Food Program.
За словами Єрмака, її суть полягає у прямій закупівлі країнами-учасниками проєкту агропродукції в українських виробників та передача її країнам, що перебувають на межі голоду.
Спільно з німецьким урядом та за підтримки Всесвітньої продовольчої програми до Ефіопії вирушило перше судно Nord Vind. На борту судна – 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік.
До міжнародної Координаційної групи з попередження голоду входять представники урядів країн, корпорацій, меценати, які можуть прямо впливати на забезпечення продовольчих потреб мільйонів людей у світі.
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Ти Єрмак скільки штани не змінюй, труси в тебе завжди обісрані.
Ні голоду, ні проблем бути не може ? Мізерні пособія біженцям і інщі плєвки у лице Українцям,
за те відосіки кожен день.