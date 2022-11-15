Через агресію РФ в Україні загинули 6 мільйонів свійських тварин та 50 тисяч дельфінів

Унаслідок російської агресії в Україні загинули 6 млн свійських тварин, також знищено щонайменше 50 тис. дельфінів у Чорному морі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-виступу на саміті G20.

"Неможливо точно порахувати обсяг забруднення атмосфери від спалених нафтобаз та інших пожеж. А ще – підірвані споруди, спалені хімічні підприємства, безліч поховань убитих тварин.

Просто уявіть це: унаслідок російської агресії загинули 6 мільйонів свійських тварин. 6 мільйонів! Це офіційні дані. Знищено щонайменше 50 тисяч дельфінів у Чорному морі. Тисячі гектарів ґрунту забруднено шкідливими речовинами. Більшість із них – це родючі ґрунти. Були родючі ґрунти", – зазначив він.

Очільник держави додав, що мільйони гектарів лісу спалені обстрілами, майже 200 тис. гектарів землі забруднені мінами й снарядами, які не розірвалися.

Крім того, десятки вугільних шахт затоплені, зокрема й шахта, в якій у 1979 році був здійснений підземний ядерний вибух. Він уточнив, що йдеться про шахту "Юнком" у Донецькій області на окупованій РФ території, яка затоплена вже кілька років саме через загарбників.

"Хоча всім у Москві відомо, яка це загроза не тільки для річок на Донеччині, а й для Азовського моря, а отже, для Чорноморського басейну. Лише деокупація нашої території може створити умови, щоб зняти цю загрозу", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що минулого тижня на кліматичному саміті в Єгипті запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни і необхідно це реалізувати.

"Маємо знайти й спільні відповіді на всі екологічні загрози, створені війною. Без цього не буде повернення до нормального, стабільного життя, і відлуння війни ще довго зберігатиметься – у вибухах мін, які забиратимуть життя дітей і дорослих, у забрудненні води, ґрунтів та атмосфери", – наголосив він.