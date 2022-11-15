Google заплатить майже $400 мільйонів за приховане відстежування історії місцезнаходження користувачів

Американська компанія Google заплатить $391,5 млн для врегулювання претензій 40 штатів США, пов’язаних із практикою запису даних про пересування користувачів сервісами компанії.

Google звинувачували у тому, що її сервіси продовжують записувати дані про пересування користувачів мобільних пристроїв навіть у тому випадку, якщо вони відключають збереження історії розташування, передає Інтерфакс-Україна.

Представники штатів, які подали позови до суду, стверджували, що Google продовжує відстежувати розташування користувачів за допомогою даних, отриманих під час використання ними пошукового сервісу, застосунків Google Карти, Wi-Fi та Bluetooth.



Звинувачення стосуються практик Google у період з 2014 до 2020 років, пише Financial Times.



У Google заявили, що компанія відмовилася від практик, про які йдеться кілька років тому.



Крім того, останнім часом Google внесла додаткові зміни до своїх сервісів, запропонувавши користувачам більше можливостей для контролю даних про їхнє розташування, зокрема інструменти видалення цієї інформації.