Євробонди України подорожчали на 28% на тлі новин про звільнення Херсону
Єврооблігації України в понеділок подорожчали в середньому ще майже на 5%, з початку минулого тижня зростання їх котирувань досягло в середньому близько 28%.
За даними Bloomberg, найменше з початку минулого тижня зросли в ціні доларові єврооблігації з погашенням у 2025 році та єврооблігації з погашенням у 2026 році у євро – на 18,2% та 16,6% відповідно, що відповідає прибутковості близько 71,1% та 48% річних, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Єврооблігації в доларах із погашенням у 2026-2030 роках котирувалися на кінець минулої п'ятниці в діапазоні 22,5-23,5%, що в середньому на 5 відсоткових пункти (в.п.) вище, ніж тижнем раніше, а їхні поточні ставки становлять від 58,1% до 38,4% річних.
Найбільше подорожчали найдовші доларові папери з погашенням у 2031 році та 2034-2035 роках – у середньому на 33,3%, або на 5,2 в.п. – до 21% номіналу, що відповідає прибутковості 30,7-33,5% річних.
Водночас єврооблігації у євро з погашенням у 2032 році росли в ціні на 28,2%, або на 4,3 в.п., до 19,5% від номіналу. З урахуванням нижчої номінальної відсоткової ставки порівняно з доларовими паперами це відповідало прибутковості до погашення на рівні 30,3% річних.
Крім того, подорожчали і ВВП-варанти: у понеділок на 1,7%, а з початку минулого тижня – на 15,6%, до 29% умовної вартості.
"Визначальним для ціни українських паперів стало покращення глобального сантименту на тлі уповільнення інфляції в США. Ці новини дуже позитивно вплинули на ціни єврооблігацій країн, що розвиваються, а значить, і на українські папери", – пояснюють таке зростання експерти інвестгрупи ICU.
На їхню думку, важливі новини з фронту щодо відступу окупаційних військ на лівий берег Дніпра та звільнення Херсона мали значно менш помітний вплив на оцінку інвесторами суверенних ризиків України.
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