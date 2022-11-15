Рада ЄС затвердила виділення ще 16 мільйонів євро для підтримки українських військових

Рада ЄС затвердила виділення 16 млн євро з Європейського фонду миру (EPF) для підтримки нарощування потенціалу українських військових за допомогою військової місії ЄС для України (EUMAM).

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що цей крок був розроблений на основі оперативних потреб України. Кошти профінансують надання державами-членами ЄС боєприпасів, військової техніки та платформ, призначених для доставки летальної сили, а також транспортування, зберігання та технічне обслуговування і ремонт обладнання, що фінансується за рахунок допомоги.

Цей захід діятиме впродовж 24 місяців і доповнить внески ЄС для України в межах Європейського фонду миру, які зараз становлять понад 3,1 млрд євро.

Крім того, Рада ЄС офіційно запустила місію військової допомоги ЄС для України. Її метою є посилення військової спроможності Збройних сил України, щоб вони могли захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також захищати цивільне населення.

EUMAM Ukraine має мандат на проведення індивідуальної, колективної та спеціалізованої підготовки до 15 тис. військовослужбовців ЗСУ в різних місцях на території держав-членів ЄС.