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Суд передав АРМА активи одного з найбільших виробників пластмасових труб в Україні

нацкорпус,арма

В управління АРМА передано арештовані корпоративні права групи підприємств – одного з найбільших виробників пластмасової трубної продукції на території України. Кінцевим бенефіціаром підприємств є російський олігарх.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Також передано майнові комплекси 2 трубних заводів, 27 транспортних засобів і права на 9 торговельних марок. Загальна сума переданих активів становить майже 500 млн грн.

"За даними слідства, в Україні діяла група підприємств, кінцевим бенефіціаром яких є російський олігарх. Вони займалися виробництвом полімерних трубопровідних систем для зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення, газорозподілу, гарячого водопостачання і опалення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, крім України, структурні підрозділи фірм розташовані на території РФ, Білорусі та Казахстану.

Як пояснюють прокурори, керівництво компанії, діючи в інтересах країни-агресора, створило на тимчасово окупованій території АР Крим торгові представництва підприємств і організувало реалізацію пластмасових труб. Також підприємства здійснювали будівництво трубопровідних мереж та водогону на тимчасово окупованому півострові.

Встановлено, що лише упродовж 2020-2021 років підприємства експортували до РФ виготовленої продукції на 100 млн грн.

Автор: 

олігарх (256) росія (14379) АРМА (442) Офіс Генпрокурора (458)


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пластмасса..точно? бо якщо чисто з неї труби..ще б з целулоїдк робили
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15.11.2022 17:41 Відповісти

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