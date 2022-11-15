У Києві почались екстрені відключення електроенергії, без світла – пів міста, – ДТЕК (оновлено)

Диспетчери НЕК "Укренерго" доручили застосувати аварійні відключення електроенергії у Києві через масовані російські ракетні удари.

Про це повідомляє пресслужба оператора енергомереж столиці "ДТЕК Київські електромережі".

"Через ракетні обстріли з боку РФ за розпорядженням НЕК "Укренерго" вимушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні", – сказано у повідомленні.

У компанії додали, що графіки стабілізаційних відключень наразі не діють та закликали мешканців міста економити електроенергію.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці без світла попередньо щонайменше половина клієнтів.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.