Нацбанк сподівається уникнути емісії гривні для покриття дефіциту бюджету у наступному році

Національний банк України (НБУ) планує дотриматися погоджених навесні обсягів емісійного фінансування дефіциту державного бюджету цього року на рівні 400 мільярдів гривень і відмовитися від використання цього механізму у наступному році.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я припускаю, що протягом наступного року потрібно буде вносити низку корективів у цей бюджет. Поки що безперечним позитивом є те, що він передбачає відмову від емісійного фінансування. І на нашу думку, спільні зусилля Міністерства фінансів, Національного банку, інших органів влади дадуть змогу реалізувати цей амбітний план за рахунок залучення зовнішніх ресурсів та відновлення внутрішнього боргового ринку", – сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що відмова від емісії гривні також обговорюється в рамках переговорів з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ).

"Це точно не планується затвердженим парламентом бюджетом і не передбачається, зважаючи на експертні дискусії, які зараз ведуться в межах переговорів із МВФ на рівні Національного банку і Міністерства фінансів", – наголосив Ніколайчук.

Він також вислови сподівання, що емісійне фінансування держбюджету цього року не перевищить 400 млрд грн.

"Ще навесні наші спільні з Мінфіном оцінки показували, що нам буде потрібно близько 400 млрд гривень монетарної емісії. І ми зараз бачимо, що з високою ймовірністю виходимо саме на цю цифру... ми очікуємо, що в листопаді-грудні будемо дотримуватися нашого стандартного темпу у 30 млрд гривень монетарної емісії на місяць", – додав Ніколайчук.

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Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Мінфін не планує вдаватися до фінансування видатків держбюджету за рахунок емісії гривні у 2023 році, однак це залежатиме від надходження коштів від міжнародних партнерів.

У липні Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Національний банк своєю чергою розраховує на збереження узгодженої з урядом стелі таких операцій цього року в 400 млрд грн, зберігаючи прогноз емісійного фінансування держбюджету на 2022 рік на рівні 30 млрд грн на місяць.