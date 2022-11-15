Україна витратить $6 мільярдів на виплати за валютними боргами у наступному році, – НБУ

Україна у 2023 році має виплатити близько $6 мільярдів сукупно за зовнішнім та внутрішнім валютним боргом.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо брати виключно державний сектор, то у 2023 році загальні валютні виплати становитимуть $6 млрд. З них більша частина – $4,3 млрд – це валютні виплати уряду, а ще майже $2 млрд – це погашення Національним банком кредиту перед МВФ. Якщо ми говоримо про виплати уряду, то з них $1,7 млрд – це виплати за валютними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), – уточнив Ніколайчук.

"Тобто у нас фактично за зовнішнім боргом уряд має виплатити лише близько $2,6 млрд. І це насамперед виплати перед МВФ, за проєктними кредитами Світового банку, перед іншими міжнародними фінансовими організаціями, міжнародними партнерами. Тобто ці виплати не передбачають виплат перед приватними кредиторами. Тому там реструктурувати немає чого", – додав заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, на початку серпня Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.

Очікується, що відстрочка виплат за усіма єврооблігаціями та ВВП-варрантами дозволить Україні заощадити $5 млрд у наступні два роки.