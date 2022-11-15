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Новини
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У Молдові також перебої зі світлом через раптове припинення імпорту електроенергії з Румунії (оновлено)

електроенергія

У низці населених пунктів Молдови спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Про це свідчать онлайн дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica, пише місцеве видання Newsmaker.

За даними молдовського оператора, постачання електроенергії з Румунії припинилося близько 16:40.

Дані на сайті оператора свідчать, що високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – Молдовська ДРЕС (на території невизнаного Придністров'я) припинила функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Водночас у багатьох регіонах країни зникла електроенергія. Читачі місцевого видання Аgora повідомляють про відключення електроенергії в районах Яловень, Оргеїв, Стрешень, Бричень, Дрокія, а також у деяких передмістях столиці Кишенева.

Згодом міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що країна залишилася без електроенергії з Румунії через обстріл Росією інфраструктури України.

За словами молдовського міністра, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через обстріл.

"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", – додав Спину.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.

Автор: 

Молдова (585) електроенергія (4281)


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Може пора вже Придністров'я денацифікувати
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15.11.2022 17:49 Відповісти
Реакція Румунії?
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15.11.2022 17:50 Відповісти
Вряд чи з Румунії, бо обстрілювали українські об'єкти, а якщо врахувати, що Україна поставляє електроенергію в Молдову, то ще раз підтверджує цей факт. А що казати, коли своїх громадян примушують економити, а продають за кордон, та ще в таких масштабах.
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15.11.2022 17:51 Відповісти
Таке важливе піприємство ДРЕС у помидор'я і ссана купка помідорців шантажує молдован. Та й нас так само, Одеській регіон частково міг би отримувати енергію с тої ДРЕС. І все терплять це.
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15.11.2022 17:59 Відповісти
ДТЭК Ахметова продолжает мутки с электроэнергией. россия била по инфраструктуре Украины, а отключилась линия Исакча (типа Румыния)-Вулканешты, типа через обстрелы Украины. Скорее всего ДТЭК продолжает продавать электроэнергию во время когда в самой Украине огромный ее дефицит
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15.11.2022 18:15 Відповісти
У нас же вроде об'единяли украинскую и молдавскую энергосистему под общий европейский протокол. Правительство заявило, что вырубились автоматы на линии из Исакчи. Может как то связаны, исходя из общего протокола...
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15.11.2022 19:51 Відповісти

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