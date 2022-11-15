У Молдові також перебої зі світлом через раптове припинення імпорту електроенергії з Румунії (оновлено)

У низці населених пунктів Молдови спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Про це свідчать онлайн дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica, пише місцеве видання Newsmaker.

За даними молдовського оператора, постачання електроенергії з Румунії припинилося близько 16:40.

Дані на сайті оператора свідчать, що високовольтна лінія Ісакча – Вулканешти – Молдовська ДРЕС (на території невизнаного Придністров'я) припинила функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії.

Водночас у багатьох регіонах країни зникла електроенергія. Читачі місцевого видання Аgora повідомляють про відключення електроенергії в районах Яловень, Оргеїв, Стрешень, Бричень, Дрокія, а також у деяких передмістях столиці Кишенева.

Згодом міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину заявив, що країна залишилася без електроенергії з Румунії через обстріл Росією інфраструктури України.

За словами молдовського міністра, одна з ліній електропередачі, що забезпечує надходження електроенергії з Румунії до Молдови, автоматично відключилася через обстріл.

"Наголошую, що лінії не пошкоджені, а відключилися автоматично, для безпеки. Moldelectrica працює над відновленням електропостачання", – додав Спину.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.