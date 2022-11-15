Російська ракетна атака по Україні може вплинути на енергосистеми сусідніх країн, – Галущенко
Масована російська ракетна атака по об’єктах енергетики України може мати наслідки для енергосистем сусідніх країн.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у своєму дописі у Facebook.
"Сьогодні знову Росія наносить масштабні ракетні удари по об‘єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів", – написав Галущенко.
Він додав, що російські ракети влучають по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.
"Запроваджені аварійні відключення. Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими", – додав Галущенко.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.
Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.
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Галущенко, разом із своїми держсекретарями, затвердив (або «чомусь» незатверджував) ПЛАН технічного прикриття своєї галузі разом з Мінекономіки, Мінфіном, головами облдержадміністрацій, Укренерго, обленерго!!! Якість цьогоПлану зараз і видна!!
За три роки Гончарук із Шмигалем штани протирали на засіданнях в Уряді!!! Україна уже 8 років захищається, а привладні тільки лоби морщать, витріщивши очі! Гроші, за особливі умови роботи, в Уряді Гончарука та Шмигаля отримали немаленькі, а самої роботи в ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, якраз і не виконали!!
Це не їх хотелки про Особливий період, а вимоги Законів Украіни!!
Мабуть є питання у ДБР та СБУ, до посадовців щодо невиконання цього Закону!!