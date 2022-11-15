Російська ракетна атака по Україні може вплинути на енергосистеми сусідніх країн, – Галущенко

Масована російська ракетна атака по об’єктах енергетики України може мати наслідки для енергосистем сусідніх країн.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у своєму дописі у Facebook.

"Сьогодні знову Росія наносить масштабні ракетні удари по об‘єктах енергетики. Це наймасованіший обстріл енергосистеми з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, але й на енергосистеми деяких наших сусідів", – написав Галущенко.

Він додав, що російські ракети влучають по всій українській енергосистемі: як по об‘єктах генерації, так і по системі передачі електроенергії.

"Запроваджені аварійні відключення. Після поразок на військовій і міжнародній аренах ворог здійснює чергову спробу терористичного реваншу і намагається нанести максимальної шкоди нашій енергосистемі напередодні зими", – додав Галущенко.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.