Кабмін виділив 410 мільйонів на відновлення телерадіомовлення у звільнених від окупантів регіонах

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 15 листопада, виділив Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (для Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення) з резервного фонду держбюджету 410 мільйонів гривень для відновлення телерадіомовлення в Харківській, Чернігівській, Сумській та Херсонській областях.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Водночас цим же рішенням скорочено видатки, передбачені на 2022 рік у загальному фонді держбюджету Міністерству цифрової трансформації за програмою "Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації" на 25,32 млн гривень, за програмою "Електронне урядування" – на 25,07 млн грн, а також видатки Держспецзв'язку за програмою "Розвиток та модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації" на 12,67 млн грн.

Іншим своїм рішенням у вівторок Кабмін виділив Держспецзв'язку з резервного фонду державного бюджету ще 131,4 млн гривень для забезпечення сталого функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення та безперебійної трансляції телевізійних каналів в МХ-1, -2, -3, -5, цілодобового моніторингу ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових і наземних каналів зв’язку.