Єврокомісія зберігає курс на обмеження цін на російську нафту, – фон дер Ляєн

Єврокомісія в умовах енергетичної кризи дотримується пропозиції щодо встановлення стелі цін на нафту.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на зустрічі країн G20, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуємо введення верхньої межі цін на нафту. Цей захід також принесе користь країнам із низьким та середнім рівнем доходу", – сказала фон дер Ляєн.

Водночас вона вказала на те, що найкращою реакцією на кризу та залежність від копалин енергоносіїв стане "прискорення "зеленого" переходу на чисту енергію".

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"Чиста енергія – єдина відповідь як на енергетичну, так і на кліматичну кризу. Вона також пропонує величезні можливості в глобальному масштабі. Тільки в найближчі п'ять років Європа інвестує не менше 4 млрд євро у відновлювані джерела енергії, такі як водень, в рамках нашої інвестиційної стратегії Global Gateway", – зазначила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.

Своєю чергою країни G7 обговорюють можливість встановити граничну ціну на російську нафту. Міністри фінансів країн "Великої сімки" 2 вересня заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на нафту з Росії з 5 грудня 2022 року, на нафтопродукти – з лютого 2023 року.

У відповідь віце-прем'єр Росії Олександр Новак попередив, що Росія відмовиться постачати нафту та нафтопродукти країнам, які запровадять обмеження цін.