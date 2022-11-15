Мобільні оператори попередили про проблеми зі зв’язком через ракетні обстріли Росії
Найбільші українські мобільні оператори – "Київстар" та "Vodafone Україна" – попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.
"Подекуди може зникати зв’язок внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", – повідомляється на офіційній сторінці оператора "Київстар" у Twitter.
Своєю чергою "Vodafone Україна" також попереджає про тимчасові обмеження в робот через обстріли і нестачу живлення.
"Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних: вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах, не використовуйте YouTube, або встановіть низьку якість відео, за можливості зменшіть використання мобільного інтернету", – закликає Vodafone на своїй сторінці у Twitter.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.
Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.
Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
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У кого есть возможность, сами сделайте в своей деревушке или улице такую связь на микротиках (роутер, 2 антенны, точки доступа по кабелю от роутера во все стороны разнести, питание PoE по проводу тоже от одного большого аккумулятора), в роутере поставьте лимиты на трафик по QoS, чтобы всем хватило и раздавайте пароли соседям. Базовая станция оператора сотовой связи жрет киловатты электричества, если отрубят свет на дни или недели, то ее никак не будут держать рабочей, это же полностью генераторное питание необходимо. Антенну направить туда, где есть надежный проводной скоростной Интернет и тоже есть резервный источник питания плюс где есть уверенность, что будет электричество у самого провайдера. Можно спокойно на 200 метров в обе стороны по улице 2 точки доступа поставить и подключить по кабелю, третью точку доступа уже у самой антенны и суммарно подключить под 300-400 устройств к Интернету, если все одновременно не будут качать, то будет терпимая скорость. И это без электричества, без оптики в самой деревне и без рабочей сотовой связи, в 500 баксов можно уложиться спокойно, ну с аккумуляторами еще 500-1000 надо.