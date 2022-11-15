Мобільні оператори попередили про проблеми зі зв’язком через ракетні обстріли Росії

Найбільші українські мобільні оператори – "Київстар" та "Vodafone Україна" – попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.

"Подекуди може зникати зв’язок внаслідок обстрілів і вимкнення електроенергії. Знаємо. Будемо лагодити. Користуйтесь національним роумінгом", – повідомляється на офіційній сторінці оператора "Київстар" у Twitter.

Своєю чергою "Vodafone Україна" також попереджає про тимчасові обмеження в робот через обстріли і нестачу живлення.

"Для подовження роботи базових станцій від акумуляторів просимо вас зменшити споживання сервісу передачі даних: вимкніть автозавантаження медіа в месенджерах, не використовуйте YouTube, або встановіть низьку якість відео, за можливості зменшіть використання мобільного інтернету", – закликає Vodafone на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по території України.

Наразі мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ракет у два житлових будинки у Печерському районі столиці. Також повідомляється про влучання у інших регіонах. Повністю без електропостачання залишився Житомир, частково відсутнє світло у низці інших обласних центрів.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.