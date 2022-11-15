Водіям автобусів та вантажівок дозволили виїздити за кордон на 60 днів

Кабінет міністрів збільшив до 60 днів безперервний термін перебування за кордоном водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 15 листопада.

"Внесено зміни до правил перетину державного кордону громадянами України. Збільшено безперервний строк перебування водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, до 60 календарних днів з дня перетину державного кордону", – написав Мельничук.