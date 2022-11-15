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Новини
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Росія вимагає відновити експорт аміаку через Україну в обмін на продовження "зернової угоди", – FT

аммиак

В обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагає відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк".

Про це пише Financial Times із посиланням на власні джерела, обізнані із ходом переговорів.

За словами чотирьох співрозмовників видання, учасники переговорів переконані, що Росія погодиться продовжити дію "зернової угоди", яка спливає у суботу, після досягнення компромісу у питанні платежів за експорт російської сільськогосподарської продукції та відновлення роботи аміакопроводу для експорту російських добрив, який проходить через Україну.

Один із співрозмовників зазначив, що в ході переговорів російська сторона визнала, що найважливішою вимогою було саме відновлення експорту аміаку через Україну.

Видання зауважує, що відновлення роботи аміакопроводу, який транспортував близько 2,3 мільйона тонн аміаку до початку повномасштабного вторгнення, міг би дати Москві додаткові $2,4 мільярда доходу від експорту в той час, коли західні санкції перешкоджають їй продавати власне зерно та добрива.

За словами джерел, Москва також вимагала від США та ЄС зняти санкції, які закрили доступ державному "Россєльхозбанку" до системи фінансових платежів Swift.

Двоє співрозмовників стверджують, що США можуть допомогти відновити кореспондентські відносини для цього російського банку з американськими банками замість того, щоб відновити його доступ до Swift.

Речник ООН з питань Чорноморської зернової ініціативи Ісміні Палла офіційно відповився коментувати цю інформації.

"Дискусії щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з усіма сторонами тривають на різних рівнях. На даному етапі ми не маємо про що повідомляти", – зауважив представник ООН.

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провів зустріч з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем на полях саміту G20 на Балі. За її підсумками Лавров заявив, що очільник ООН дав йому письмові запевнення щодо "добрих намірів" США та ЄС, які усунуть перешкоди для експорту російського зерна та добрив.

За його словами, ООН пообіцяла, що всі економічні оператори, які беруть участь у експорті російських добрив і зернових не зазнають санкцій за торгівлю російським зерном. Лавров заявив, що ці домовленості передбачають дозвіл російським кораблям заходити в європейські порти, а також відновлення повноцінної роботи "Россєльхозбанку".

Раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомила, що ООН домовляється з Україною та РФ про відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті - Одеса". Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених. 

Читайте також: Зеленський закликав до безстрокового продовження "зернової ініціативи", пропонує розширити її ще на два порти

Нагадаємо, угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".

Автор: 

аміак (78) зерно (1878) ООН (363) росія (14379) експорт (3859) зернові (1155) добрива (196)


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Топ коментарі
+13
А сосати вони не пробували? Може їм ще газопровід віддати ? Хотелкі захотіли нехай пишуть в спортлотто
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15.11.2022 19:43
+11
З якого це дива ми маємо через свою територію пропускати кацапський аміак в той час як кацапи загрожують знищувати кораблі в українських та нейтральних водах?
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15.11.2022 20:47
+9
Не на часі - світла немає, так що "цар Кремля", якось сам відрами до новоросійська носить))
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15.11.2022 20:45
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А сосати вони не пробували? Може їм ще газопровід віддати ? Хотелкі захотіли нехай пишуть в спортлотто
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15.11.2022 19:43 Відповісти
Так они б уже и давно не против, чтоб им отдали, и не только газопровод, но и всё остальное тоже.
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16.11.2022 19:22 Відповісти
Буй їм на все грязне рило...
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15.11.2022 20:27 Відповісти
Не на часі - світла немає, так що "цар Кремля", якось сам відрами до новоросійська носить))
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15.11.2022 20:45 Відповісти
З якого це дива ми маємо через свою територію пропускати кацапський аміак в той час як кацапи загрожують знищувати кораблі в українських та нейтральних водах?
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15.11.2022 20:47 Відповісти
Історія з російським аміаком давня. Хвіст тягнеться ще з конфлікту за о. Тузла. А припортовий завод в Одесі чи неналежить часом РФ. Бо до нього якраз іде аміакопровід із Тольятті
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15.11.2022 23:08 Відповісти
Нет, он в собственности государства, насколько я знаю, но что они его себе хотели, это тоже факт
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16.11.2022 19:27 Відповісти
Я б погодився. А потім дід Панас недопалок кине не обережно
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15.11.2022 21:01 Відповісти
дык аммиак это на нашей территории по трубам. а как Хйло их разбомбит то химическая атака будет просто охренительная. так что - только после деоккупации, Хйла в мавзолее, НАТО (или украинского оборонного союза, который не кидает партнеров) и мирного договора.
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15.11.2022 22:48 Відповісти
Зе-Боневтік вже заборонив бити по кораблях ЧФ,погодив вихід 25000 русні з правого берега у Херсоні на лівий,погодить і аміакопровід.....а Рашка продовжуватиме бити по Україні сотнями ракет і дронів і ми сидітимемо без світла і далі....
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15.11.2022 21:16 Відповісти
я проти відкриття аміачного заводу в Южному під час війни, бо якщо дурні кацапи шмальнуть по ньому то Одесі гаплик, а це мільйон людей
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15.11.2022 22:07 Відповісти
Кстати, тоже отличный довод. А то получается, что наши промышленные предприятия или не работают, или работают в пол силы из-за обстрелов, а тут такой подарок
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16.11.2022 19:29 Відповісти
ВСУ не поймет такой договор после гибели украинских воинов
І буде амиакопроводу писец
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15.11.2022 22:18 Відповісти
Рішення приймає Єрмак !
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15.11.2022 22:26 Відповісти
Може його на Гиляку
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15.11.2022 22:28 Відповісти
то може ще військовий потяг пропустити в Придністров,я???
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15.11.2022 22:19 Відповісти
Не підказуйте
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15.11.2022 22:29 Відповісти
Який аміак....сосать кацапики!
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15.11.2022 22:40 Відповісти
відновити експорт аміаку через Україну можна в обмен на гарантии прекращения обстрелов по электрике
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15.11.2022 22:47 Відповісти
гарантии нужно писать на снятой шкуре Хйла Лаврова и ко - тогда точно сработают. можно в прямом эфире.
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15.11.2022 22:53 Відповісти
Обстрел = прокачки аммиака нет. Тем более,что помпы электрические.
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15.11.2022 22:56 Відповісти
аммиак легче воздуха обстрел и все сотни тысяч (сотни миллионов?) тонн из сколько там сотен километров трубы в виде тучи делают жопу всему в каком-то охренительном радиусе. та что пусть народ травят ручками, если достанут ...
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15.11.2022 23:01 Відповісти
Они не будут обстреливать свою трубу со своим аммиаком. Но без электричества его не прокачать
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15.11.2022 23:03 Відповісти
закачают в трубу - и обстреляют. довезут до Одессы погрузят в корабль - и расстреляют. откуда такие знания что кацапы будут делать? в Чернобыле окапывались? радиоактивные херени с собой тягали? расстрелы и пытки в стиле дидов-нквд устраивали? ядерные станции обстреливали?
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15.11.2022 23:06 Відповісти
аммиак и ракетные обстрелы это очень опасно так что нахрен. пусть самолетами химоружие рассыпают. все меньше вреда.
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15.11.2022 22:49 Відповісти
Вони там усі малохольні
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16.11.2022 00:40 Відповісти
Зеля вже погодився ?
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16.11.2022 12:59 Відповісти
Кремль в своєму репертуарі - нахабство, цинізм.. це все наслідки непокараного зла. Світ має діяти так жорстко, щоб Кремль не вимагав нічого, навіть не просив. Існування такої держави як Росія має стояти під питанням
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16.11.2022 19:10 Відповісти
Самое страшное, что мировое сообщество так и не поняло всю серьёзность происходящего. Каждая уступка это огромный откат назад.
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16.11.2022 19:21 Відповісти
рф не в тех условиях, чтобы ставить условия, это проигравшая сторона, никаких уступок, ни по каким вопросам
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16.11.2022 20:42 Відповісти

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