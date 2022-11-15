Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes
15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Forbes.
Як повідомляється, росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.
Решта ракет – "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години. Чіткого розподілу за кількістю й типами у Повітряних силах не повідомили.
За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня, – $700–900 млн.
Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.
Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, – $400–700 млн.
До цього один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст України росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді лише по Києву ракет становила $50–60 млн.
За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які коштували $7,5 млрд.
Обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.
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А газ Європа і без прямих обмежень Європа знизила долю росії на своєму ринку з 40% до 8% (місячна інфа, може зараз ще менше).
Так що ні, прибутки вже зовсім не ті в них.
трансформатор з дротами коштує в рази менше ніж декілька ракет і літак, який їх запускає.
параші тепер треба більше мільярда баксів, щоб відновити той запас ракет, який вони втратили в Україні за останній місяць і навіть, якщо гроші в них будуть, то технології їм заборонені! тому і вистрілюють ще радянський залишок, бо нічого нового в серйозних кількостях за останні 20-30 років там НЕ ВИРОБЛЕНО!!!
а пару десятків трансформаторів можна купити будь-де в цілому світі без проблем за декілька десятків мільйонів доларів! і це взагалі не проблема!
також армія в них вже по суті обнулена і втратила абсолютно весь авторитет у світі, як і їх карликовий недопрезидент, а це взагалі ні за які гроші не відновиш!
а скільки взагалі ракет параша виготовила цього року?
то говорити про вартість взагалі смішно. заплатили за "вироби" якраз таки "діди". а там просто - змінять гептил чи шо там, видадуть оркам респіратори і премію пілотам = той запуск стане в 100000 євро, не більше.
то якби продати комусь ту ракету, он, Єрмаку, то вона так і коштує, як пишуть, ну там менше бо відкатики і т.д.
це типу якби ми переживали про відділення Еквадору від Бразилії, з ризиком шо як будемо за еквадор і дробити Бразилію, то в Києві може умовний "ІДІЛ" підірвати загубившуюся ранцеву бомбу. потім всі скажуть шо то Усама в печері зробив
так шо Буш в Раді тоді певно за це й переживав. Кондолізка писала йому промову до речі.
ну прагматично - ми б за Еквадор переживали, чи шоб спокійно було? якось так
мazква сгорела целиком.
Пожар на площади на красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, путин и собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
Прям золотом захльобуються
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_realno_koshtujut_krilati_raketi_rf_pro_tsinu_kalibr_h_101_h_555_ta_iskander-9488.html
Розумієте, будь-яке "дофіга" має властивість закінчуватися.
peace-time prices 10 times.
So, a 10 mio USD rocket,
costs only 1 mio then.
And considering, what it is inside
such missles,
then they might cost
not more than a Mercedes car:
5x Apple Laptops electronics: 10 tsd
Fuel 10 tsd
Explosives 10 tsd
**** 10 tsd
Steering 10 tsd
Engine 30 tsd
Other 20 tsd
USD100'000, 100 thousand,
not 1 or 10 million.
а чому тоді не було виготовлено за останні 10 років, а вистрілюють радянські запаси?