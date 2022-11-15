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Новини Війна
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Росія за кілька годин випустила по Україні ракет на $900 мільйонів, – Forbes

ракета,рф

15 листопада Росія випустила понад 90 ракет по території України. Це один із наймасованіших обстрілів з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляється, росіяни запускали по Україні ракети Х-101 та Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту- 95 і Ту-160. Основну масу ракет було випущено з бомбардувальників з району Каспію та Ростовської області, повідомив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Решта ракет – "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Загалом тривога на території України тривала понад чотири години. Чіткого розподілу за кількістю й типами у Повітряних силах не повідомили.

За розрахунками Forbes, вартість ракет, випущених під час атаки 15 жовтня, – $700–900 млн.

Для розрахунку вартості Forbes використовував такі оцінки: вартість ракети Х-101 – $13 млн, "Калібр" – $6,5 млн, Х-555 – $4 млн.

Попередній масований ракетний обстріл усієї території України росіяни влаштували 10 жовтня. Тоді війська РФ випустили 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. Їхня середня загальна вартість, за підрахунками Forbes, – $400–700 млн.

До цього один з останніх масованих обстрілів по великій кількості міст України росіяни здійснили в останні вихідні червня. Загалом за 25-26 червня з боку Росії та Білорусі було випущено від 60 до 80 далекобійних ракет загальною вартістю від $150 млн до $220 млн. Вартість випущених тоді лише по Києву ракет становила $50–60 млн.

За перші два місяці війни росіяни випустили по Україні понад 1300 ракет, які коштували $7,5 млрд.

Обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у обєкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Автор: 

ракети (355) росія (14379)


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Топ коментарі
+23
Завтра їм зайде черговий $ 1 000 000 000 за нафту і газ. (щоденний прибуток)
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15.11.2022 21:04
+11
А зруйнувала на мільярди.. Але ж не на часі купувати ппо/про - на часі будувати дороги й гундосить відоси... ****** зелена шобла...
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15.11.2022 21:05
+10
Один із аспектів війни, на який мало хто звертає увагу на тлі руйнувань та загиблих людей. А цей аспект, економічний, він важливіший за решту. Мільярд доларів лише за день. А скільки вже було цих днів, скільки було мільярдів? Є така цифра - якщо витрати на війну перевищують 40% бюджету, то можна вже не воювати. Ця країна мертва і без військової поразки
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15.11.2022 21:06
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Прикол в том, что если бы расея выпустила 900 млн$ 100$ бумажками по Украине - эффект был бы гораздо красочней.
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15.11.2022 21:02 Відповісти
Завтра їм зайде черговий $ 1 000 000 000 за нафту і газ. (щоденний прибуток)
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15.11.2022 21:04 Відповісти
Давно уже нет такой суммы
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15.11.2022 21:29 Відповісти
Може сума зменшилася, але мінімально. Щоденні надходження дозволяють завдавати такі удари без відчутних втрат для бюджету.
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15.11.2022 21:41 Відповісти
Не "минимально" а в три раза
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15.11.2022 22:35 Відповісти
А нафту санкції суттєві.

А газ Європа і без прямих обмежень Європа знизила долю росії на своєму ринку з 40% до 8% (місячна інфа, може зараз ще менше).

Так що ні, прибутки вже зовсім не ті в них.
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16.11.2022 09:37 Відповісти
А зруйнувала на мільярди.. Але ж не на часі купувати ппо/про - на часі будувати дороги й гундосить відоси... ****** зелена шобла...
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15.11.2022 21:05 Відповісти
хто тобі сказав, що "зруйнувала на мільярди"?
трансформатор з дротами коштує в рази менше ніж декілька ракет і літак, який їх запускає.
параші тепер треба більше мільярда баксів, щоб відновити той запас ракет, який вони втратили в Україні за останній місяць і навіть, якщо гроші в них будуть, то технології їм заборонені! тому і вистрілюють ще радянський залишок, бо нічого нового в серйозних кількостях за останні 20-30 років там НЕ ВИРОБЛЕНО!!!

а пару десятків трансформаторів можна купити будь-де в цілому світі без проблем за декілька десятків мільйонів доларів! і це взагалі не проблема!

також армія в них вже по суті обнулена і втратила абсолютно весь авторитет у світі, як і їх карликовий недопрезидент, а це взагалі ні за які гроші не відновиш!
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16.11.2022 01:34 Відповісти
Не може коштувати х-101 як 10 Томагавк.
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15.11.2022 21:06 Відповісти
а скільки сьогодні буде коштувати виробити на параші щось схоже на томагавк?
а скільки взагалі ракет параша виготовила цього року?
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16.11.2022 01:37 Відповісти
Не дорожче,ніж коштує Томагавк,або москалі просто не зможуть виготовити.
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16.11.2022 01:42 Відповісти
воно на складі лежало, в т.ч., те шо "дехто" їм передав
то говорити про вартість взагалі смішно. заплатили за "вироби" якраз таки "діди". а там просто - змінять гептил чи шо там, видадуть оркам респіратори і премію пілотам = той запуск стане в 100000 євро, не більше.
то якби продати комусь ту ракету, он, Єрмаку, то вона так і коштує, як пишуть, ну там менше бо відкатики і т.д.
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16.11.2022 09:14 Відповісти
Один із аспектів війни, на який мало хто звертає увагу на тлі руйнувань та загиблих людей. А цей аспект, економічний, він важливіший за решту. Мільярд доларів лише за день. А скільки вже було цих днів, скільки було мільярдів? Є така цифра - якщо витрати на війну перевищують 40% бюджету, то можна вже не воювати. Ця країна мертва і без військової поразки
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15.11.2022 21:06 Відповісти
не тільки в економічному плані а і в політичному в рашки немає майбутнього,після цієї війни.західні лідери вже б давно рашку розділили,якшо б захотіли../так як ссср/..напевно вибрали поступове ослаблення,бо бояться неконтрольованого використання ядерної зброї.
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15.11.2022 21:14 Відповісти
не те що використання..а де ті боєголовки шукати потім...
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15.11.2022 22:11 Відповісти
оце 100%
це типу якби ми переживали про відділення Еквадору від Бразилії, з ризиком шо як будемо за еквадор і дробити Бразилію, то в Києві може умовний "ІДІЛ" підірвати загубившуюся ранцеву бомбу. потім всі скажуть шо то Усама в печері зробив
так шо Буш в Раді тоді певно за це й переживав. Кондолізка писала йому промову до речі.
ну прагматично - ми б за Еквадор переживали, чи шоб спокійно було? якось так
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16.11.2022 09:19 Відповісти
Україні би такими темпами за кілька годин на $900 мільйонів військову допомогу, так щоб і в ту сторону долетіло... але Україні пропонують "енергетичний рамштайн", аля батарейки.
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15.11.2022 21:07 Відповісти
***** не рахує гроші своїх рабів. настриже ще.
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15.11.2022 21:09 Відповісти
То вона газу і нафти в день на таку суму, в Китай, ЄС, Індію та Труцію, продає...
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15.11.2022 21:10 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
мazква сгорела целиком.
Пожар на площади на красной,
И тлеет бывший избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, путин и собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ******* так.
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15.11.2022 21:15 Відповісти
Москалям нема куди гроші дівати.
Прям золотом захльобуються
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15.11.2022 21:15 Відповісти
Где Томагавки? Пора им возвращать боеприпасы
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15.11.2022 21:17 Відповісти
Заробіток на нафті за дві години. Форбсу нефіг робити...
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15.11.2022 21:17 Відповісти
Помечтай, ага За дві хвилини
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15.11.2022 22:36 Відповісти
в рассчетах форбса есть сомнения:
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_realno_koshtujut_krilati_raketi_rf_pro_tsinu_kalibr_h_101_h_555_ta_iskander-9488.html
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15.11.2022 21:35 Відповісти
А наші _ українські експерди- кажуть що в них ракет нема, може це таке іпсо, щоб ми загубили своє саммозберрження, я про Арестовича, Жданова .і т.д. і т.п.
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15.11.2022 21:35 Відповісти
Вважаєте, що у діжки немає дна?
Розумієте, будь-яке "дофіга" має властивість закінчуватися.
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15.11.2022 22:01 Відповісти
Хіба рашисти і зараз не виробляють тіракети?
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15.11.2022 22:15 Відповісти
Вони почали готуватись до війни одразу після закінчення другої світової. Нема чого сподіватись на те що в них щось закінчиться. Війна - це те заради чого вони живуть.
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15.11.2022 22:33 Відповісти
я чула, що власне х - ракет у них ще багато ....
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16.11.2022 01:10 Відповісти
І -----х, і ще з 300- ок та 400- ок, не зрозуміло чого Україна чі Гарпунами чі Нєптунами не вгате
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17.11.2022 07:40 Відповісти
якщо Зеленський не може (або не хоче) ЗНАЙТИ МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ УДАРІВ ПО ІНФРАСТРУКТУРІ РФ, ТО ЙОМУ НЕ МІСЦЕ на своїй посаді.
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15.11.2022 21:56 Відповісти
Цікава інформація, ці ракети випускалися і в Харкові
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15.11.2022 23:35 Відповісти
И ЧТО ЭТА **** ПРОКЛЯТАЯ ОБЕДНЕЛА !?
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16.11.2022 00:06 Відповісти
Доцільніше рахувати наші втрати. Якось до лампочки скільки там коштує ця ракета, більш важливіше -скільки нам потрібно буде грошей, щоб все це відбудувати
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16.11.2022 00:07 Відповісти
Russia likely can cut down on
peace-time prices 10 times.

So, a 10 mio USD rocket,
costs only 1 mio then.

And considering, what it is inside
such missles,
then they might cost
not more than a Mercedes car:

5x Apple Laptops electronics: 10 tsd
Fuel 10 tsd
Explosives 10 tsd
**** 10 tsd
Steering 10 tsd
Engine 30 tsd
Other 20 tsd

USD100'000, 100 thousand,
not 1 or 10 million.
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16.11.2022 00:11 Відповісти
на defence-ua.com рахували приблизно, 100 ракет не буде їм коштувати мільярд по собівартості. Може мільйонів 300-400, не більше.
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16.11.2022 01:34 Відповісти
а на дефенс-уа в обчислення вклали скільки грошей буде вкрадено на параші під час виготовлення нових ракет?
а чому тоді не було виготовлено за останні 10 років, а вистрілюють радянські запаси?
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16.11.2022 01:41 Відповісти

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