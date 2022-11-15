Ситуація в енергетиці через російські удари – найсерйозніша в історії, – голова "Укренерго"

Внаслідок масованих російських ракетних обстрілів по енергетичним об’єктам України ситуація в українській енергетиці найсерйозніша в історії.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє пресслужба компанії.

"Ситуація серйозна, найсерйозніша за всю історію, але ми зберігаємо керованість системою. Ворог знову вразив українську енергомережу – під вогнем опинилися об’єкти по всій країні. З початку жовтня це вже шоста масована атака на енергетичну інфраструктуру країни, цього разу найбільша: біля ста ракет", – констатував Кудрицький.

Він зауважив, що атака здійснена в момент початку пікового споживання, що ускладнює роботу енергетиків.

"Ситуація серйозна, головне завдання "Укренерго" на цю хвилину: зберегти керованість енергосистеми. Саме для цього застосовуються аварійні відключення. Якщо ми запроваджуємо відключення – значить система все ще керована. Від чого ми захищаємо всіх –від колапсу енергосистеми, на який сподівається ворог", – наголосив Кудрицький.

Він запевнив, що співробітники "Укренерго" намагаються відновлювати роботу енергосистеми максимально швидко.

Водночас Кудрицький закликав українців економити електроенергію, а також готуватися до можливих відключень: створювати запаси води, заряджати акумулятори і мобільні телефони.

"Це дасть нам час робити свою роботу: задіювати резервні схеми заживлення, тримати баланс в енергомережі", – додав голова "Укренерго".

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях. Через це у більшості регіонів України відбуваються аварійні відключення електроенергії, загалом енергопостачання відключено для понад 7 мільйонів ​​абонентів.

Крім того, найбільші українські мобільні оператори – "Київстар" та "Vodafone Україна" – попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.