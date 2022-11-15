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Новини
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"Транснєфть" заявила про припинення транзиту російської нафти до Угорщини через Україну, Орбан скликає Радбез

дружба

Україна повідомила російську компанію "Транснєфть", що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги.

Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає "Комерсант".

"Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування через падіння напруги", – заявив він у коментарі пропагандистському агентству ТАСС.

Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу "Дружба" та падінням ракет у Польщі, повідомив він у Facebook.

Згідно з інформацією, наданою українською стороною, на яку посилається угорське видання Infostart, "російська артилерія завдала удару по трансформаторній підстанції в Україні неподалік кордону з Білоруссю". Підстанція постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу "Дружба".

"В результаті аварії тимчасово припинено постачання сирої нафти трубопроводом до Угорщини, Чехії та Словаччини", – повідомляє Infostart.

Як повідомлялося, обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.

Автор: 

Угорщина (553) дружба (56) нафта (4835) росія (14379) Транснафта (85)


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Топ коментарі
+36
Нарешті, мад'яри відчують справжній смак кацапського лайна. Жеріть, уйобики, з двох рук двума черпаками.
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15.11.2022 21:59
+33
Орбан! Ми ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ!!!
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15.11.2022 22:39
+25
Орбан банить європейську допомогу Україні на наступний рік, а Україна буде прокачувати мадьярську нафту?
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15.11.2022 22:11
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Орбан повинен перейняти досвід Північної Кореї та налагодити виробництво авто "на дровах" !!!
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15.11.2022 21:57 Відповісти
нам тут ще одноєї Північної Кореї не вистачало, най краще досвід Південної переймають.
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15.11.2022 23:06 Відповісти
кому это вам? это венгры выбрали это ***** вот они пусть и выгребают за свой выбор
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16.11.2022 05:29 Відповісти
Нарешті, мад'яри відчують справжній смак кацапського лайна. Жеріть, уйобики, з двох рук двума черпаками.
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15.11.2022 21:59 Відповісти
Справжній смак кацапського лайна мадярота буде смакувати лише тоді коли расєйські ракети будуть падати десь у дебрецені або мішкольці і здохне тисячка тупорилої мадяроти...
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15.11.2022 23:35 Відповісти
Орбан банить європейську допомогу Україні на наступний рік, а Україна буде прокачувати мадьярську нафту?
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15.11.2022 22:11 Відповісти
Орбан иди к ***** на коленях может даст тебе бензин
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15.11.2022 22:35 Відповісти
пацики на моциках з повним баком бєнзіка ...
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16.11.2022 07:47 Відповісти
Пусть х*йло свои чемоданчики орбану присылает, вместо нефти
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15.11.2022 22:37 Відповісти
Пусть Орбан посмотрит на себя со стороны!Какие могут быть газики-керогазики??
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15.11.2022 23:46 Відповісти
Орбан! Ми ГЛИБОКО СТУРБОВАНІ!!!
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15.11.2022 22:39 Відповісти
Там еще и газик через Дружбу медным тазом накрылся. Пора Орбану менять хозяина
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15.11.2022 22:40 Відповісти
та ніби по Дружбі газ ніколи не ганяли...
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16.11.2022 03:25 Відповісти
Орбан, час вечірнього підсоса настав....вперед!
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15.11.2022 22:41 Відповісти
сосали сосали да невысосали, руцькие все равно кинули
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15.11.2022 22:44 Відповісти
Раша назло маме отрезала уши орбану
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15.11.2022 22:44 Відповісти
В чем проблема, можно вагонами возить или бензовозами.

А по поводу украинского трубопровода - виновник, который уничтожил возможность получать нефть из трубопровода, должен все компенсировать. Для этого обращайтесь в суд. Ну вы поняли, это как с боингом.
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15.11.2022 22:52 Відповісти
Це тобі не банош жерти, ****....Хотів постояти в "сторонкє"? - А хєр там!

Тепер почнеш у своїх обивателів відсмоктувати по самі кущики за холод в хатах.

....А мадяри - народ гарячий........
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15.11.2022 22:52 Відповісти
Сам ти банош))) це не мадярська страва, а гарячий народ вони до першого пострілу з калаша...
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15.11.2022 23:42 Відповісти
але ж порно цілком "гаряче" знімають,так що не так уже й далеко від істини)))
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16.11.2022 03:26 Відповісти
Какой красивый кидок со стороны параши. Даже придумать такое не мог, а нет, у рукожопых это в крови.
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15.11.2022 22:54 Відповісти
******** *********, это судьба
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15.11.2022 22:55 Відповісти
Правильно україна зробила!
Ми що лохи, щоб допомагати росії заробляти на нафті? Щоб росія потім ті гроші витрачала на війну проти нас.

Тобто ми такими діями допомагали росії себе вбивати!
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15.11.2022 22:57 Відповісти
Взагалі-то це зробили російські ракети, із-за котрих і впала електронапруга на станціях перекачування.
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16.11.2022 08:22 Відповісти
А орбану треба було готуватися вже пару місяців до відключення нафти!

В той час, коли уся європа готувалася - орбан підписував контракти с кровавою росією.
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15.11.2022 22:58 Відповісти
Росія трансформаторну підстанцію пошкодила.
В ми не будемо її ладить!

Ми в першу чергу будемо ремонтувати критичну інфраструктуру!

А це для нас не критична інфраструктура!

Не до цього нам зараз! Відремонтуємо після закінчення війни!
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15.11.2022 23:01 Відповісти
Ну и ну его нафик ремонтировать эту подстанцию... Потребовать от рашки оплатить ремонт ущерба от ракетного удара, только после этого ремонтировать подстанцию...
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15.11.2022 23:03 Відповісти
Зеркаль еще 2 месяца назад предлагала таким образом наказать Орбана. типа прилетела ракета по трубе и российской нефти больше не будет в венгрии. по крайней мере до окончания войні
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15.11.2022 23:12 Відповісти
******* рашу вбивцю створила європа, це вони викормили цю погань, яка вбиває українців, завтра вона буде вже вбивати людей з евросоюзу, ще трохи нехватає їй європейських грощенян з продажу нафти, газу, лісу та ін., ще трохи поторгує і займеться вбивствами європейців, а европа продовжує свій гешефт з рашою як овечка на закланє
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15.11.2022 23:12 Відповісти
угу угу а "мудрі хахли" тіпа непричому,ми мабуть з парашею не торгували,до 14го року не скавуліли в унісон про злу НАТУ,не треба все на європейців скидати,коли самі теж в цьому жваво участь брали.
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16.11.2022 03:28 Відповісти
не песди кацап недорезанныфй эту рашку сделали такие как ты кацапы которые против европы были
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16.11.2022 05:32 Відповісти
Халява руйнується. Бери орбан відра, ставайте з ******** у ланцюжок та вперед.
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15.11.2022 23:14 Відповісти
пущай таперя мадьяры таскают нефть баррелями на тачках.
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15.11.2022 23:38 Відповісти
Бограшами хай тігають, ханте-мансі срані...
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15.11.2022 23:44 Відповісти
Цікаво, в чехів і словаків є паралельний імпорт нафти?
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15.11.2022 23:44 Відповісти
ЭТО НАРОД ВЕНГРИИ ДОЛЖЕН ВЕРЕВКУ МЫЛОМ МАЗАТЬ ДЛЯ ОРБАНА !!!
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15.11.2022 23:52 Відповісти
Орбан,шо с ******?
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15.11.2022 23:53 Відповісти
Українській владі потрібно заявить що грошей на ремонт підстанції немає...поки ЄС не виділе 18 млрд євро допомоги, ні про яке прокачування нафти можна й не заїкаться.
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15.11.2022 23:56 Відповісти
А на хера мадяр вообще нужна нефть!!!!
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16.11.2022 00:06 Відповісти
Шо ти Орбане стрибай ср@льною діркою на путінському ресурсному прутні, шо цмокчи його трубу - плюгава мерзота все одно тебе кине, як дешеву повію.
В принципі, цього разу досить вчасно все сталося. Органічно, я б навіть сказав. )
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16.11.2022 08:22 Відповісти
Раздайте совбезу велосипеды с генераторами и пусть крутят педали. Так они смогут качать нефть до посинения.
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16.11.2022 08:31 Відповісти
Хай смокчуть трубу... може закапає.
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16.11.2022 08:58 Відповісти
Во время войны качать вражескую нефть. Гениально!
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16.11.2022 09:26 Відповісти
кацапам тут не мiсце.
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16.11.2022 10:34 Відповісти
Дело не в Венгрии
Там еще нефть для Чехии и Словакии
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16.11.2022 12:16 Відповісти
treba povtoryty. Tupyi Orban zovsim ******. 🤒
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19.11.2022 11:44 Відповісти
Treba vyrubaty tu naftu do Hungary. Turn off Hungary 📴
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19.11.2022 11:54 Відповісти

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