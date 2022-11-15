"Транснєфть" заявила про припинення транзиту російської нафти до Угорщини через Україну, Орбан скликає Радбез

Україна повідомила російську компанію "Транснєфть", що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги.

Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає "Комерсант".

"Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування через падіння напруги", – заявив він у коментарі пропагандистському агентству ТАСС.



Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.



Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу "Дружба" та падінням ракет у Польщі, повідомив він у Facebook.

Згідно з інформацією, наданою українською стороною, на яку посилається угорське видання Infostart, "російська артилерія завдала удару по трансформаторній підстанції в Україні неподалік кордону з Білоруссю". Підстанція постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу "Дружба".



"В результаті аварії тимчасово припинено постачання сирої нафти трубопроводом до Угорщини, Чехії та Словаччини", – повідомляє Infostart.

Як повідомлялося, обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Внаслідок влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.

У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.