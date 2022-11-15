"Транснєфть" заявила про припинення транзиту російської нафти до Угорщини через Україну, Орбан скликає Радбез
Україна повідомила російську компанію "Транснєфть", що прокачування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку Угорщини призупинено через падіння напруги.
Про це повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін, передає "Комерсант".
"Ми отримали інформацію від української сторони, що призупинено прокачування через падіння напруги", – заявив він у коментарі пропагандистському агентству ТАСС.
Нафтопровід "Дружба" забезпечує постачання нафти на білоруські НПЗ та її транзит до Європи.
Водночас прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони у зв'язку із зупинкою нафтопроводу "Дружба" та падінням ракет у Польщі, повідомив він у Facebook.
Згідно з інформацією, наданою українською стороною, на яку посилається угорське видання Infostart, "російська артилерія завдала удару по трансформаторній підстанції в Україні неподалік кордону з Білоруссю". Підстанція постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу "Дружба".
"В результаті аварії тимчасово припинено постачання сирої нафти трубопроводом до Угорщини, Чехії та Словаччини", – повідомляє Infostart.
Як повідомлялося, обстріл України 15 листопада – наймасованіший обстріл енергосистеми країни з початку війни. Ця атака може мати вплив не тільки на енергосистему України, а й на енергосистеми деяких наших сусідів, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Внаслідок влучання ракет у об'єкти енергетичної інфраструктури НЕК "Укренерго" застосувало аварійні відключення всіх категорій споживачів у північних і центральних областях.
У низці населених пунктів Молдови також спостерігаються проблеми з енергопостачанням після того, як країна раптово припинила отримувати електроенергію з Румунії.
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А по поводу украинского трубопровода - виновник, который уничтожил возможность получать нефть из трубопровода, должен все компенсировать. Для этого обращайтесь в суд. Ну вы поняли, это как с боингом.
Тепер почнеш у своїх обивателів відсмоктувати по самі кущики за холод в хатах.
....А мадяри - народ гарячий........
Ми що лохи, щоб допомагати росії заробляти на нафті? Щоб росія потім ті гроші витрачала на війну проти нас.
Тобто ми такими діями допомагали росії себе вбивати!
В той час, коли уся європа готувалася - орбан підписував контракти с кровавою росією.
В ми не будемо її ладить!
Ми в першу чергу будемо ремонтувати критичну інфраструктуру!
А це для нас не критична інфраструктура!
Не до цього нам зараз! Відремонтуємо після закінчення війни!
В принципі, цього разу досить вчасно все сталося. Органічно, я б навіть сказав. )
Там еще нефть для Чехии и Словакии