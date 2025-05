Євросоюз до кінця листопада представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, – ЗМІ

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Його можуть схвалити на початку грудня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", – зазначив він.

