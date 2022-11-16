Євросоюз до кінця листопада представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, – ЗМІ
Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Його можуть схвалити на початку грудня.
Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", – зазначив він.
The EU’s 9th sanctions package on #Russia & #Belarus likely to be presented towards the end of the month with a view to be adopted in early December. #Ukraine— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 16, 2022
Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.
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прекращения поставок дуба попилены по пол метра в колоде не больше
-запрещаем въезд в ЕС сыну депутата местного самоуправления города Чухмарки и его подруженьки
- и отлючаем сфивт банку новоклимовск чукотской А
Може, навіть, до кінця грудня розглядайте.
Да, і не поширюйте санкції на росатом, бо ****** проти!
Посмотрим що воно таке новий пакет и как он повлияет на спецоператора и на его фанатов.