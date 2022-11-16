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Новини
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Євросоюз до кінця листопада представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі, – ЗМІ

ес,евросоюз

Європейський Союз наприкінці листопада презентує новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі. Його можуть схвалити на початку грудня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії та Білорусі скоріш за все буде представлений ближче до кінця місяця, з розрахунком, щоб схвалити його на початку грудня", – зазначив він.

The EU’s 9th sanctions package on #Russia & #Belarus likely to be presented towards the end of the month with a view to be adopted in early December. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 16, 2022

Як повідомлялося, на початку жовтня набув чинності восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, який, зокрема, передбачає юридичну базу для запровадження обмеження цін на російську нафту.

Автор: 

Білорусь (1589) росія (14394) санкції (4477) Євросоюз (5190)


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Щось ті санкції як мертвому припарки.
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16.11.2022 11:05 Відповісти
Ви бачу взагалі не розумієте про що говорите. Санкції надзвичайно дієва штука, вже можна подивитись на економіку росії - там все плачебно. Й це не рахуючи що те що ембарго на нафту запрацює лиш 5 грудня. Навіть те що більшість серйозних лікарських препаратів більше не завозяться в московію - від цього буквально кількість 300 котрі стають 200 збільшується в десятки разів. В них ліків для операцій вже обмаль.
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16.11.2022 12:06 Відповісти
Презентация давайте я угадаю-
прекращения поставок дуба попилены по пол метра в колоде не больше
-запрещаем въезд в ЕС сыну депутата местного самоуправления города Чухмарки и его подруженьки
- и отлючаем сфивт банку новоклимовск чукотской А
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16.11.2022 11:22 Відповісти
Та не поспішайте там, в Брюсселі, ми поки тут без світла і води посидимо.
Може, навіть, до кінця грудня розглядайте.
Да, і не поширюйте санкції на росатом, бо ****** проти!
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16.11.2022 11:22 Відповісти
Заборонять в'їзд до ЕС черговому конс'єржу в міноборони?
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16.11.2022 11:26 Відповісти
Презентуй, не презентуй, но пока что санкції ЄС проти Білорусі і РФ больше бьют по экономике и гражданам ЄС, чем по России и покамесь не влияют на ход войны.
Посмотрим що воно таке новий пакет и как он повлияет на спецоператора и на его фанатов.
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16.11.2022 11:40 Відповісти

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