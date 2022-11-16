Швеція передасть Україні військову допомогу на $287 мільйонів, у пакеті – системи ППО

Швеція надасть Україні нову військову допомогу на суму 3 млрд крон ($287 млн). Це найбільший на сьогодні пакет військової допомоги від країни.

Про це під час пресконференції повідомив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.



"Це більший пакет військової підтримки, ніж усі вісім попередніх пакетів разом узятих. Це найбільше, що ми зробили, і ми точно дотримуємося українського списку пріоритетів того, що, на їхню думку, зараз потрібно", – зазначив він.



Міністр оборони Пол Йонсон заявив, що новий пакет військового обладнання включає систему протиповітряної оборони та боєприпаси із запасів збройних сил, які вкрай необхідні для захисту України від російських ракет.



Крістерссон також зазначив, що уряд уважно стежить за розвитком подій щодо вчорашнього інциденту з ракетами російського виробництва в Польщі, які впали поблизу українського кордону у вівторок. За його словами, потрібна додаткова інформація, щоб отримати більш чітку картину того, що сталося.