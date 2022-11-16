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Новини
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ЄС нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури у відповідь на агресію РФ, – єврокомісарка

сімсон

Європейський союз нарощує підтримку України у відновленні енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок масованих атак Росії, найбільша з яких сталася 15 листопада.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон у Twitter.

"Оскільки Росія збільшує свою агресію, ЄС збільшує свою підтримку. Сьогодні вранці відбувся координаційний дзвінок з міністрами енергетики України та ЄС, дякую Великобританії та Норвегії за приєднання", – зазначила вона. 

Сімсон наголосила, що російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні нелюдські та залишили 10 мільйонів людей без енергії внаслідок останньої з них.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях.

Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково – аварійні відключення.

Автор: 

енергетика (407) Євросоюз (5190) електроенергія (4284) інфраструктура (227)


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Тричі прочитала новину, а заголовок вголос - дуже дивно звучить. Тобто пріоритети цивілізованого світу зараз - це нарощення підтримки України у відновленні після руйнувань, а зовсім не усунення причин, які до цього призводять, я так розумію?
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16.11.2022 14:12 Відповісти
така підтримка теж дуже потрібна, сподіваюся, що кожен українець буде економити й нам вдасться відновити пошкоджену інфраструктуру
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16.11.2022 19:01 Відповісти
А теперь представьте, если бы ещё устранить первопричину? Ну а так хорошо, перспектива войти в зиму без электроэнергии совсем не улыбается
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16.11.2022 20:53 Відповісти

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