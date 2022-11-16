Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic продав бізнес у Росії

Американський виробник алюмінієвої продукції Arconic Corp продав свій російський бізнес.

Про це пише Reuters, із посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що компанія продала свої російські підрозділи російській державній металевій компанії ВСМПО-АВІСМА за $230 млн.



"Робота в Росії лише ускладнилася, і наша здатність працювати надалі ставала все більш невизначеною у світлі поточного геополітичного середовища", – пояснив головний виконавчий директор компанії Arconic Тім Майерс.



Як повідомлялося, Arconic заявляв про намір продати свій бізнес в РФ ще в травні.

Arconic була виокремлена у 2016 році з алюмінієвого гіганта Alcoa Corp. АТ "Арконік СМЗ" (колишній Самарський металургійний завод) з 2005 року входить до складу Arconic. Підприємство випускає широкий асортимент прокатної, пресової та ковальсько-штампованої продукції.