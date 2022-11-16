Мінцифри запустило у Херсоні перші 5 публічних точок з інтернетом від Starlink, везуть ще 210 терміналів

Міністерство цифрової трансформації завдяки терміналам Starlink за добу запустило п’ять публічних Wi-Fi точок, за два тижні очікують на відкриття ще 60.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Відправляємо ще 210 Старлінків до Херсона. Завдяки першій партії терміналів від Мінцифри за добу запустили 5 публічних Wi-Fi точок. Ними вже скористались тисячі херсонців. Люди виходять на зв‘язок з рідними, дізнаються про перемоги ЗСУ та заряджають смартфони від генераторів", – зазначив він.

За словами міністра, за два тижні Мінцифри організує ще 60 Wi-Fi точок з інтернетом по всій області. Також частину терміналів передали пожежним частинам, лікарням, поліції та екстреним службам.

"Зв’язок допоможе швидше відновити Херсонщину. Дякую місцевим телеком-компаніям за оперативну роботу та вітаю з професійним святом", – підсумував Федоров.

Як повідомлялося, у звільненому Херсоні повертається мобільний зв’язок, оператори "Київстар" та Vodafone запустили у місті перші базові станції.