Імпорт вугілля в Україну впав із початку року у 3,5 раза

У січні-жовтні 2022 року імпорт вугілля кам’яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) в Україну впав у 3,5 раза (на 11,48 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,55 млн тонн.

Про це свідчать дані Державної митної служби, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас вартість імпортованого за вказаний період вугілля зменшилась лише на 35,1% – до $1,13 млрд, порівняно із $1,74 млрд у січні-жовтні 2021 року.

У тому числі з Росії надійшло вугілля на $431,08 млн (довоєнні поставки, частка в імпорті 38,13%), США – на $309,18 млн (27,35%), Австралії – на $153,62 млн (13,59%), інших країн – на $236,54 млн (20,93%).

Експорт вугілля з України за десять місяців 2022 року становив 634,17 тис. тонн на $193,96 млн, у т.ч. у Словаччину – на $116,53 млн, Польщу – на $47,57 млн, Угорщину – на $27,29 млн, інші країни – на $2,57 млн. Для порівняння, у січні-жовтні 2021 року експорт вугілля становив 4,982 тис. тонн на $0,801 млн.

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Як повідомлялося, у червні Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.

Нагадаємо, Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 15,4% (на 2,61 млн тонн) порівняно з 2020 роком – до 19,56 млн тонн.

Вугілля імпортовано на $2,49 млрд, що на 47,2% більше, ніж у 2020 році ($1,69 млрд). У тому числі з РФ надійшло вугілля на $1,55 млрд, США – на $494,64 млн, Казахстану – на $253,47 млн, інших країн – на $195,38 млн.