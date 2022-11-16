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Новини
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Рада зменшила штрафи за ухилення від сплати митних платежів у 3 рази

митниця

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу щодо врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів".

За прийняття відповідного законопроєкту №8062 у другому читанні проголосували понад 300 народних депутатів, повідомив депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Метою ухвалення документа у пояснювальній записці до нього вказано приведення положень Митного кодексу, що передбачає покарання за "дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів" у відповідність до рішення Конституційного Суду.

Зокрема, у червні Конституційний Суд дійшов висновку, що передбачене вказаними положеннями покарання не враховує необхідність дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності під час притягнення особи до адміністративної відповідальності.

З огляду на це законопроєктом пропонується встановити мінімальний розмір штрафу за такі діяння на рівні від 50% до 100% несплаченої суми митних платежів, хоча зараз він становить 300% несплаченої суми митних платежів.

Крім того, законопроєкт пропонує пом'якшити умови мирової угоди для порушників митних правил, дозволивши їм сплачувати в рамках такої угоди лише 50% несплаченої суми митних платежів.

Також пропонується передати право накладати штраф за ухилення від митних платежів від Державної митної служби судам.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що рішення КСУ не містить жодних вказівок на необхідність зниження максимально можливого розміру штрафу за такі правопорушення, адже у ньому йдеться лише про дотримання принципу індивідуалізації юридичної відповідальності, а не її справедливості та домірності (пропорційності).

"У свою чергу, положеннями законопроєкту, окрім встановлення диференційованого підходу до визначення розміру штрафу... фактично пропонується пом’якшити відповідальність за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів", – вказують експерти Верховної Ради.

Автор: 

ВР (2892) закон (1488) Митний кодекс (43) митний контроль (198) штраф (1120) Державна митна служба (482)


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уважаю)) надпотужно
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16.11.2022 19:51 Відповісти
ахах , терпилам за бляху штраф 170 000, цілком конституційно від клоунських шлюх
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16.11.2022 19:57 Відповісти
я вірно розумію- це перемога?
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16.11.2022 20:25 Відповісти
Звичайно ж перемога бо все що не роблять наші "слуги" - все ж для нашого з вами щастя.
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16.11.2022 20:54 Відповісти
Якась така майже одноголосна любов слуг народу до контрабандистів що виникає така собі крамольна думка: чи не заробляють всі воні на контрабанді.
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16.11.2022 20:53 Відповісти
та майте совість ну які із контра та бандистів- сукінаріду?
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16.11.2022 21:04 Відповісти

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