У запущених Росією по Україні іранських дронах знайшли компоненти із ЄС та США

В іранських дронах Shahed-136, які російська армія використовує для ударів по Україні, знайшли компоненти виробництва 30 європейських та американських компаній.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту Trap Aggressor, учасники якого дослідили деталі іранського безпілотника Shahed-136 у партнерстві з Незалежною антикорупційною комісією (НАКО), пише ЕП.

Цей дрон-камікадзе був збитий українськими військовими 13 жовтня над морем в районі Одеси. У результаті падіння була втрачена бойова частина озброєння, але решта деталей не постраждали.

Shahed-136 виробляється Іранською авіаційною промисловою компанією або HESA. Вага безпілотника – близько 200 кілограмів, з них 40 кг – бойова частина. Російська армія перейменувала ці безпілотники в "Герань-2", щоб замаскувати іранське походження цієї зброї.

Українські розвідники розібрали Shahed-136 на деталі і виявили, що майже усі компоненти, як і в інших іранських безпілотниках – американського або європейського походження. Єдина деталь іранського виробництва – це двигун виробництва компанії Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO).

Решта коплектуючих безпілотника складається з іноземних компонентів. Зокрема, українським розвідникам вдалось ідентифікувати понад 30 європейських та американських компаній.

Так, у іранському безпілотнику використовується сервопривід виробництва американської Hitec USA Group, елементи живлення – японської Panasonic, керамічна антена – кандської Tallisman.

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"Плата управління зібрана з японських та американських деталей. Плата блоку живлення з німецьких та китайських елементів. Блок керування російського заводу "Западприбор", – йдеться у матеріалі розслідування.

"Плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі виробництва компанії Texas Instruments. Минулого місяця після виходу сюжету Trap Aggressor про російські "Іскандери", в яких теж виявили деталі їхнього виробництва, Texas Instruments запевнила, що напряму на російський ринок нічого не постачають.

Експерти з Незалежної антикорупційної комісії розіслали понад 35 листів усім компаніям, деталі яких були виявлені в іранських БПЛА, на сьогодні отримали лише 3 відповіді.

В ГУР ідентифікували і українські деталі – електричні реле, виробництва Харківського державного заводу "Радіореле". Його незмінний з 2007-го року директор Анатолій Донець розповідав, що до 2016 року ця державна компанія вела торгівлю з країною-агресором.

Як повідомлялося, напередодні США запровадили санкції проти іранського дослідницького центру Shahed Aviation Industries Research Center, відповідального за розробку та виробництво безпілотників Shahed, які росіяни використовують в Україні. Через причетність до транспортування цих безпілотників обмеження були запроваджені проти ще двох юридичних осіб – Success Aviation Services FZC та i Jet Global DMCC.