Кількість експортерів українських молокопродуктів до ЄС під час війни значно зросла, – Мінагрополітики

За період воєнного стану кількість підприємств – виробників продуктів тваринного походження, які мають право експорту своєї продукції на територію Європейського Союзу, збільшилась до 418. Це на 33 виробники більше, ніж було на кінець зими цього року.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Найбільше зросла кількість постачальників молокопродуктів – на 11, рибопродуктів – на 6 та равликів і продуктів з них – на 5.

Серед експортерів продуктів, призначених для споживання людиною, найбільше підприємств, що виробляють бджолиний мед – 72, молокопродукти – 40 і рибопродукти – 32.

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Серед експортерів продуктів, не призначених для споживання людиною, найбільше експортують у ЄС пух і перо – 67, казеїн – 49 і шкірсировину – 46.

Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом, що була укладена в 2014 році та набула чинності в 2017 році, надає можливість українським виробникам значно розширювати ринки збуту. Початок російської агресії цей процес не спинив, зокрема, завдяки скасуванню мит для українських товарів на територію ЄС терміном на рік – починаючи з 4 червня поточного року.

Щоб харчові продукти можна було продавати на ринку Європейського Союзу, вони повинні узгоджуватися з санітарними правилами ЄС.