Мінрегіон купив техніки та обладнання для підвозу чистої води на 535 мільйонів

Державний інститут "УкрНДІВодоканалПроект" Мінрегіону 10 листопада уклав п’ять угод на постачання обладнання для підвозу води за відсутності електроенергії на 535 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Закупили установки для очищення води, вантажівки й генератори. Товар оплатять за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на придбання резервного запасу обладнання та матеріалів для безперебійного водопостачання взимку.

Найбільше держзамовлення на суму 243 млн грн отримав "Торговий Дім "Будшляхмаш" ха вантажівки для перевезення питної води. Згідно із угодою, до кінця року поставлять 40 автомобілів на шасі Ford 1833DC. Половина з них коштує по 6,9 млн грн за штуку і матиме бортову платформу та кран-маніпуляторну установку. Решта вантажівок по 5,25 млн грн не матиме крана, а буде обладнана чотирма пластиковими ємностями для питної води об’ємом 2 куб м кожна із кранами.

У фірми "Техно Трейн" замовили 20 мобільних установок очищення води у контейнерах за 127 млн грн. Половина установок продуктивністю 100 кубометрів очищеної води за добу виробництва фінської "Aquazone" коштують по 9,12 млн грн. Інша половина установок продуктивністю 80 куб. м очищеної води за добу виробництва української компанії "Науково-виробниче об’єданння "Екософт" коштують по 3,73 млн грн.

Крім того, виробник "Діфрано Юніон" поставить мобільні установки для очищення поверхневих та артезіанськіх вод за 99 млн грн. Зокрема 10 установок Organik M5000 OS продуктивністю 70-100 куб. м очищеної води за добу коштують по 4,71 млн грн, а 15 установок Organik M2500 OS продуктивністю 30-50 куб. м очищеної води за добу – по 3,44 млн грн.

Фірма "М.Б." поставить 72 дизельні генератори невідомої марки за 66 млн грн.

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Раніше "УкрНДІВодоканалПроект" очолював Олександр Оглобля, однак 4 листопада 2022 року виконувачем обов’язків директора інституту став Василь Дуб. Після цього й були укладені вищезгадані договори.

За даними системи "YouControl", Дуб керував та співволодів припиненою у 2017 році київською фірмою "Інститут Аквапроект". Його партнерами по ній були Марк Лівшиць, Олександр Буланий та Галина Пархомович.

Столична "ТД "Будшляхмаш" належить директору Мирославу Гуйвану. Він разом з Олександром Гуйваном, Іриною Чехівською і Віктором Ратошнюком є бенефіціарами броварської фірми "Спецбудмаш", яка також отримує державні підряди щодо техніки.

Дніпровська "Техно Трейн" створена влітку 2021 року. Її засновником і директором є дніпровець Сергій Кривий, який також володіє і керує компанією "Юкрейніан Паблік Транспорт" ("ЮПТ"). Восени 2021 року "Техно Трейн" створила консорціум "Текстайл Рентал Сервісез" разом із фірмами "Скай Трейд Україна" і "ТК-Профітекс". Фірма "Скай Трейд Україна" є постачальником бебі-боксів та належить "Скай Трейд Оперейшнз Лімітед" із Гонконгу та Олексію Волохову. Це син ексдепутата Світловодської міськради від "Батьківщини" Сергія Волохова. Фірмою "ТК-Профітекс" із групи "ТК-Груп" володіють Вадим Пашинський, Олександр Соколовський та Володимир Марценюк.

Столичним виробником "Діфрано Юніон" (інтернет-магазин "Аквафільтр" та бренд "Organik") володіє і керує Дмитро Жадаєв з окупованого Криму. До 2019 року він володів і керував київським "Торговельно-виробничим центром "Діфрано Юніон", який зараз як "Акваспецбуд" належить нинішньому директору Антону Щуріхіну та Олегу Мудрому.

Столичною "М.Б." (інтернет-магазин медобладнання "Medbasis") володіє і керує Денис Самарський, зареєстрований в окупованому Харцизьку. Свого часу співзасновником був Єсаі Пилосян. До того фірмою володіла Юлія Балюк, а ще раніше – з Іриною Морозовою.

Ще Самарський є засновником "Грін Лоджистік" сам і "Міжнародний благодійний фонд "Милосердя світу" з Пилосяном і Сергієм Пашиним. Колись цей фонд був "Благодійним фондом Сергія Рибалка", дніпровського екснардепа від Радикальної партії Олега Ляшка.