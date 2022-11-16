ЄБРР інвестує 300 мільйонів євро в маршрути для експорту українського зерна
Європейський банк реконструкції та розвитку, підтримуючи зусилля щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки та допомоги економіці України, прийняв рішення інвестувати до кінця 2023 року 300 млн євро в проєкт "Шляхи солідарності" (Solidarity Lanes) Європейського Союзу.
Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Порти України.
"Шляхи солідарності", створені Європейською Комісією та прикордонними країнами в травні, є важливими маршрутами для полегшення експорту та імпорту українських сільськогосподарських товарів, а також інших товарів. Вони служать альтернативою маршрутам через чорноморські порти, які були частково знову відкриті, але які не працюють на повну довоєнну потужність", – сказано в повідомленні.
Раніше Єврокомісія оголосила, що мобілізувала 1 млрд євро для розвитку "Шляхів солідарності".
У рамках своїх зобов’язань ЄБРР надає пріоритет інвестиціям у дорожню, залізничну та іншу інфраструктуру. Це інвестиції та підтримка проектів в Україні, Молдові, Польщі та Румунії.
Так, зараз ЄБРР разом із Єврокомісією готується профінансувати терміново необхідну модернізацію залізничної мережі, яка є важливою для транспортування вантажів з Одеси до річкових портів України, Молдови та Румунії.
Зазначається, що існує значна потреба в узгодженій модернізації залізничних перевантажувальних потужностей на кордоні з Україною у Польщі, а також у розширенні потужностей портів Балтійського моря. Із цією метою ЄБРР підтримав розширення Гданського порту на Балтійському морі.
В Україні потрібні інвестиції, щоб усунути вузькі місця на кордоні та покращити сполучення з ЄС. Таким чином, ЄБРР готує фінансовий пакет для "Укрзалізниці", який буде частково вкладено у вирішення цих проблем.
"Банк має намір інвестувати 300 млн євро до кінця 2023 року в ці шляхи солідарності, частина з яких піде на проєкти, які вже визначені та знаходяться в процесі затвердження. Банк також розглядає додаткові термінові інвестиції в ключову портову та залізничну інфраструктуру, а також у розширення потужностей зберігання зерна", – наголосили в ЄБРР.
Загалом ЄБРР підтримує торгівлю, енергетичну та продовольчу безпеку, життєво важливу інфраструктуру та фармацевтичну галузь в Україні та зобов’язався інвестувати в країну до 3 млрд євро в 2022-2023 роках.
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